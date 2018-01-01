На Сході загинув лучанин





25 листопада, захищаючи східний кордон держави, загинув військовослужбовець 14-ї ОМБР лучанин Віктор Лахай, - інформує прес-служба Луцької міської ради.



Про час та дату прощання повідомлять згодом.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.





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