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На Сході загинув лучанин

На Сході загинув лучанин
На сході держави трагічно загинув лучанин.

25 листопада, захищаючи східний кордон держави, загинув військовослужбовець 14-ї ОМБР лучанин Віктор Лахай, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Про час та дату прощання повідомлять згодом.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.


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Теги: смерть, Схід
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