На Сході загинув лучанин
Сьогодні, 12:01
На сході держави трагічно загинув лучанин.
25 листопада, захищаючи східний кордон держави, загинув військовослужбовець 14-ї ОМБР лучанин Віктор Лахай, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Про час та дату прощання повідомлять згодом.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
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25 листопада, захищаючи східний кордон держави, загинув військовослужбовець 14-ї ОМБР лучанин Віктор Лахай, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Про час та дату прощання повідомлять згодом.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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