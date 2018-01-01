У «ПортCity» – розіграш поїздки до Парижа*





Розіграш відбудеться 30 листопада о 19:30 на 1-му поверсі закладу.



"Купуйте на суму від 300 гривень в одному із закладів ТРЦ «ПортCity», на чеку вказуйте своє прізвище, ім’я та контактний телефон, опускайте його в скриню, що стоїть в холі 1-го поверху ТРЦ", - зазначають організатори.



Особиста присутніть на розіграші – обов'язкова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Залишилося лише 5 днів до розіграшу поїздки до Парижу від ТРЦ «ПортCity».Розіграш відбудеться 30 листопада о 19:30 на 1-му поверсі закладу."Купуйте на суму від 300 гривень в одному із закладів ТРЦ «ПортCity», на чеку вказуйте своє прізвище, ім’я та контактний телефон, опускайте його в скриню, що стоїть в холі 1-го поверху ТРЦ", - зазначають організатори.Особиста присутніть на розіграші – обов'язкова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію