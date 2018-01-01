У «ПортCity» – розіграш поїздки до Парижа*
Сьогодні, 12:17
Залишилося лише 5 днів до розіграшу поїздки до Парижу від ТРЦ «ПортCity».
Розіграш відбудеться 30 листопада о 19:30 на 1-му поверсі закладу.
"Купуйте на суму від 300 гривень в одному із закладів ТРЦ «ПортCity», на чеку вказуйте своє прізвище, ім’я та контактний телефон, опускайте його в скриню, що стоїть в холі 1-го поверху ТРЦ", - зазначають організатори.
Особиста присутніть на розіграші – обов'язкова.
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Розіграш відбудеться 30 листопада о 19:30 на 1-му поверсі закладу.
"Купуйте на суму від 300 гривень в одному із закладів ТРЦ «ПортCity», на чеку вказуйте своє прізвище, ім’я та контактний телефон, опускайте його в скриню, що стоїть в холі 1-го поверху ТРЦ", - зазначають організатори.
Особиста присутніть на розіграші – обов'язкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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