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У «ПортCity» – розіграш поїздки до Парижа*

У «ПортCity» – розіграш поїздки до Парижа*
Залишилося лише 5 днів до розіграшу поїздки до Парижу від ТРЦ «ПортCity».

Розіграш відбудеться 30 листопада о 19:30 на 1-му поверсі закладу.

"Купуйте на суму від 300 гривень в одному із закладів ТРЦ «ПортCity», на чеку вказуйте своє прізвище, ім’я та контактний телефон, опускайте його в скриню, що стоїть в холі 1-го поверху ТРЦ", - зазначають організатори.

Особиста присутніть на розіграші – обов'язкова.
У «ПортCity» – розіграш поїздки до Парижа*

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Теги: ПортCity, розіграш, поїздка, Париж
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