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Квартира за $15000 у Ковелі: залишилось декілька днів до закінчення акції*

Квартира за $15000 у Ковелі: залишилось декілька днів до закінчення акції*
Нову квартиру у Ковелі за $15 000 можна буде купити ще протягом наступних п'яти днів.

Акція на цю квартиру у житловому комплексі «Парковий квартал» закінчується 30 листопада – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор», передає Перший.

Площа квартири – 40,2 кв.м.

Ціна – $15 000

Квартира продається з теплою підлогою на кухні і у санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом Bosch і радіаторами опалення.

Квартира за 000 у Ковелі: залишилось декілька днів до закінчення акції*


У житлі - вхідні металеві двері, металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.

У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.

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Парковий квартал (Ковель, жовтень 2018 року)

* * *

«Парковий квартал» - житловий комплекс у Ковелі на вулиці Глібова, 8б. Наразі триває будівництво вже другого будинку. Перший повністю зданий, у ньому живуть мешканці.

На території «Паркового кварталу» є місця для парковки. Увесь комплекс – загороджений, тут планують організувати охорону і відеонагляд. Встановлені дитячий та спортивний майданчики.

«Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста. Однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою» - наголошують у Будівельній компанії «Інвестор».

Оглянути квартири та стан будівництва ви можете за адресою: Ковель, вул. Глібова, 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії «Інвестор».

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Facebook: Будівельна компанія Інвестор.

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор
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