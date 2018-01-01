Квартира за $15000 у Ковелі: залишилось декілька днів до закінчення акції*
Сьогодні, 13:47
Нову квартиру у Ковелі за $15 000 можна буде купити ще протягом наступних п'яти днів.
Акція на цю квартиру у житловому комплексі «Парковий квартал» закінчується 30 листопада – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор», передає Перший.
Площа квартири – 40,2 кв.м.
Ціна – $15 000
Квартира продається з теплою підлогою на кухні і у санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом Bosch і радіаторами опалення.
У житлі - вхідні металеві двері, металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.
У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як будують «Парковий квартал» у Ковелі
Парковий квартал (Ковель, жовтень 2018 року)
* * *
«Парковий квартал» - житловий комплекс у Ковелі на вулиці Глібова, 8б. Наразі триває будівництво вже другого будинку. Перший повністю зданий, у ньому живуть мешканці.
На території «Паркового кварталу» є місця для парковки. Увесь комплекс – загороджений, тут планують організувати охорону і відеонагляд. Встановлені дитячий та спортивний майданчики.
«Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста. Однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою» - наголошують у Будівельній компанії «Інвестор».
Оглянути квартири та стан будівництва ви можете за адресою: Ковель, вул. Глібова, 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії «Інвестор».
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Акція на цю квартиру у житловому комплексі «Парковий квартал» закінчується 30 листопада – повідомили у Будівельній компанії «Інвестор», передає Перший.
Площа квартири – 40,2 кв.м.
Ціна – $15 000
Квартира продається з теплою підлогою на кухні і у санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом Bosch і радіаторами опалення.
У житлі - вхідні металеві двері, металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.
У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як будують «Парковий квартал» у Ковелі
Парковий квартал (Ковель, жовтень 2018 року)
* * *
«Парковий квартал» - житловий комплекс у Ковелі на вулиці Глібова, 8б. Наразі триває будівництво вже другого будинку. Перший повністю зданий, у ньому живуть мешканці.
На території «Паркового кварталу» є місця для парковки. Увесь комплекс – загороджений, тут планують організувати охорону і відеонагляд. Встановлені дитячий та спортивний майданчики.
«Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста. Однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою» - наголошують у Будівельній компанії «Інвестор».
Оглянути квартири та стан будівництва ви можете за адресою: Ковель, вул. Глібова, 8б (між лісгоспом і ЖЕК№2), або на сайті компанії «Інвестор».
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Осінній Ковель та ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
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