У Луцьку покарали комп'ютерний клуб за «нічну» роботу

У Луцьку вночі попри заборону працював комп'ютерний клуб.Про це повідомили в Управлінні розвитку підприємництва та реклами.В ніч з 23 на 24 листопада у Луцьку провели рейд. В результаті перевірили 11 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей).Так, виявили 1 факт порушення режиму роботи комп’ютерним клубом.Порушення зафіксували працівники управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.За фактом порушення норм законодавства винесли 1 постанову про адміністративне правопорушення на працівника комп’ютерного клубу, що розташований на проспекті Відродження, 18.