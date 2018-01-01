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У Луцьку покарали комп'ютерний клуб за «нічну» роботу

У Луцьку покарали комп'ютерний клуб за «нічну» роботу
У Луцьку вночі попри заборону працював комп'ютерний клуб.

Про це повідомили в Управлінні розвитку підприємництва та реклами.

В ніч з 23 на 24 листопада у Луцьку провели рейд. В результаті перевірили 11 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей).

Так, виявили 1 факт порушення режиму роботи комп’ютерним клубом.

Порушення зафіксували працівники управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

За фактом порушення норм законодавства винесли 1 постанову про адміністративне правопорушення на працівника комп’ютерного клубу, що розташований на проспекті Відродження, 18.

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Теги: ніч, порушення, Луцьк
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