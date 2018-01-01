Депутат на смерть збив пенсіонерку
Сьогодні, 13:20
У селі Тететівка у Житомирській області депутат облради на смерть збив пенсіонера.
Про це пише УНН.
Інцидент трапився 24 листопада.
Зазначають, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, коли її збив водій автомобіля Toyota, депутат Житомирської обласної ради.
В результаті отриманих травм жінка загинула.
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Про це пише УНН.
Інцидент трапився 24 листопада.
Зазначають, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, коли її збив водій автомобіля Toyota, депутат Житомирської обласної ради.
В результаті отриманих травм жінка загинула.
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