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Депутат на смерть збив пенсіонерку

Депутат на смерть збив пенсіонерку
У селі Тететівка у Житомирській області депутат облради на смерть збив пенсіонера.

Про це пише УНН.

Інцидент трапився 24 листопада.

Зазначають, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, коли її збив водій автомобіля Toyota, депутат Житомирської обласної ради.

В результаті отриманих травм жінка загинула.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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