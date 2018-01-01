Депутат на смерть збив пенсіонерку





Про це пише



Інцидент трапився 24 листопада.



Зазначають, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, коли її збив водій автомобіля Toyota, депутат Житомирської обласної ради.



В результаті отриманих травм жінка загинула.

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