На «Устилузі» заблокували дорогу: «бляхарі» палять шини і ускладнюють рух. ФОТО. ВІДЕО





На пункті пропуску «Устилуг» продовжують мирну акцію протесту. Митниця не заблокована, та рух залишається ускладнений, - пише



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Власники “євроблях” залишають свої автомобілі в Польщі, щоб не платити заставу чи митний збір та продовжують свою акцію. Говорять, що вона буде безстроковою.



Перед пунктом пропуску далі палять шини. На місці багато поліцейських, які слідкують за порядком.



Окрім того, люди заблокували дорогу перед в’їздом у місто: безперервно ходять по пішохідному переходу. Пропускають автобуси, транспорт з дітьми та з товарами. Іншим доводиться чекати.



Перетин кордону не заблокований, але рух залишається ускладнений. На в’їзді зі сторони Польщі зменшилися черги.



Нагадаємо, 24-го листопада на пункті пропуску «Устилуг» стався справжній транспортний колапс. Міст через річку Буг заблоковано з української сторони.



З опівночі 25-го листопада зі вступом у силу законів щодо “євроблях” почали діяти нові правила в’їзду на автомобілях на іноземній реєстрації.



На “Ягодині” та “Устилузі” акції протесту тривають досі. Заблокували люди й рух і на інших пунктах пропуску через державний кордон.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 листопада перед населеним пунктом Устилуг частково заблокували дорогу, люди безперервно ходять по пішохідному переходу.На пункті пропуску «Устилуг» продовжують мирну акцію протесту. Митниця не заблокована, та рух залишається ускладнений, - пише Буг Власники “євроблях” залишають свої автомобілі в Польщі, щоб не платити заставу чи митний збір та продовжують свою акцію. Говорять, що вона буде безстроковою.Перед пунктом пропуску далі палять шини. На місці багато поліцейських, які слідкують за порядком.Окрім того, люди заблокували дорогу перед в’їздом у місто: безперервно ходять по пішохідному переходу. Пропускають автобуси, транспорт з дітьми та з товарами. Іншим доводиться чекати.Перетин кордону не заблокований, але рух залишається ускладнений. На в’їзді зі сторони Польщі зменшилися черги.Нагадаємо, 24-го листопада на пункті пропуску «Устилуг» стався справжній транспортний колапс. Міст через річку Буг заблоковано з української сторони.З опівночі 25-го листопада зі вступом у силу законів щодо “євроблях” почали діяти нові правила в’їзду на автомобілях на іноземній реєстрації.На “Ягодині” та “Устилузі” акції протесту тривають досі. Заблокували люди й рух і на інших пунктах пропуску через державний кордон.

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