Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході

Віктор Лахай.



Про це повідомили на сайті



Нагадаємо,



Зазначають, що Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любешівського району. Закінчив Луцьку школу №9 в 1993 році. Здобув спеціальність у Вищому професійному училищі №6 міста Луцька.



Проходив строкову військову службу з 1996 по 1998 рік. Отримав звання молодший сержант. Віктор Лахай був поранений та помер у результаті обстрілу взводного опорного пункту вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.



«Це непоправна втрата для усієї громади нашого міста», – йдеться у повідомленні прес-служби Луцькради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Катеринівка Луганської області загинув волинянинПро це повідомили на сайті Луцькради Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада Зазначають, що Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любешівського району. Закінчив Луцьку школу №9 в 1993 році. Здобув спеціальність у Вищому професійному училищі №6 міста Луцька.Проходив строкову військову службу з 1996 по 1998 рік. Отримав звання молодший сержант. Віктор Лахай був поранений та помер у результаті обстрілу взводного опорного пункту вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.«Це непоправна втрата для усієї громади нашого міста», – йдеться у повідомленні прес-служби Луцькради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію