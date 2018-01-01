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Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході

Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході
У селі Катеринівка Луганської області загинув волинянин Віктор Лахай.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада.

Зазначають, що Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любешівського району. Закінчив Луцьку школу №9 в 1993 році. Здобув спеціальність у Вищому професійному училищі №6 міста Луцька.

Проходив строкову військову службу з 1996 по 1998 рік. Отримав звання молодший сержант. Віктор Лахай був поранений та помер у результаті обстрілу взводного опорного пункту вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

«Це непоправна втрата для усієї громади нашого міста», – йдеться у повідомленні прес-служби Луцькради.

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Теги: смерть, Схід, волинянин, Луцьк
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