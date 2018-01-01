Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході
Сьогодні, 13:27
У селі Катеринівка Луганської області загинув волинянин Віктор Лахай.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада.
Зазначають, що Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любешівського району. Закінчив Луцьку школу №9 в 1993 році. Здобув спеціальність у Вищому професійному училищі №6 міста Луцька.
Проходив строкову військову службу з 1996 по 1998 рік. Отримав звання молодший сержант. Віктор Лахай був поранений та помер у результаті обстрілу взводного опорного пункту вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
«Це непоправна втрата для усієї громади нашого міста», – йдеться у повідомленні прес-служби Луцькради.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада.
Зазначають, що Віктор Лахай народився в селі Велика Глуша Любешівського району. Закінчив Луцьку школу №9 в 1993 році. Здобув спеціальність у Вищому професійному училищі №6 міста Луцька.
Проходив строкову військову службу з 1996 по 1998 рік. Отримав звання молодший сержант. Віктор Лахай був поранений та помер у результаті обстрілу взводного опорного пункту вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
«Це непоправна втрата для усієї громади нашого міста», – йдеться у повідомленні прес-служби Луцькради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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