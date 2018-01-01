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На Волинь насувається негода: прогноз синоптиків

На Волинь насувається негода: прогноз синоптиків
На Волині очікують складні погодні умови.

Про це попереджає Український гідрометцентр, передає ТСН.

ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА

Складні погодні умови. У центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь. Температура вночі та вдень близько 0°С.

У південній частині та на Донеччині вночі сильний, удень помірний дощ. Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С, у Криму до 13°С.

У північних, Волинській та Рівненській областях уночі та вранці сніг і мокрий сніг, удень без істотних опадів. Температура протягом доби 0-5°С морозу.

В Україні, крім південної частині, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-східний (у південних та східних областях - переважно південний), 7-12 м/с, на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.

СЕРЕДА-ЧЕТВЕР, 28-29 ЛИСТОПАДА

Очікується зниження температури: вночі 28 листопада 5-10°С, 29 листопада 8-13°С морозу (в Карпатах до 17°С). Удень 1-6°С морозу, на Закарпатті близько 0°С. У південних, Донецькій та Луганській областях 28 листопада вночі 0-5°С морозу, вдень близько 0°С. 29 листопада вночі 4-9°С морозу, вдень 0-5°С морозу. В Криму вночі 1-6°С морозу, вдень близько 0°С.

Без опадів, лише 28 листопада на півдні та сході невеликий мокрий сніг (у Криму помірні опади).

На дорогах країни – ожеледиця.

Вітер північно-східний та північний, 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

П'ЯТНИЦЯ-СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА - 1 ГРУДНЯ

Холодна погода з температурою вночі 10-16°С морозу, вдень 3-8°С морозу. В Карпатах уночі 14-19°С, удень 6-11°С морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі 5-10°С морозу, вдень 0-5°С морозу. В Криму вночі та вдень близько 0°С.

30 листопада без опадів, лише на крайньому півдні невеликий сніг. 1 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг.

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Теги: погода, Волинь, негода, сніг
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