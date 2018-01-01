На Волинь насувається негода: прогноз синоптиків
Сьогодні, 14:12
На Волині очікують складні погодні умови.
Про це попереджає Український гідрометцентр, передає ТСН.
ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА
Складні погодні умови. У центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь. Температура вночі та вдень близько 0°С.
У південній частині та на Донеччині вночі сильний, удень помірний дощ. Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С, у Криму до 13°С.
У північних, Волинській та Рівненській областях уночі та вранці сніг і мокрий сніг, удень без істотних опадів. Температура протягом доби 0-5°С морозу.
В Україні, крім південної частині, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман.
Вітер північно-східний (у південних та східних областях - переважно південний), 7-12 м/с, на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.
СЕРЕДА-ЧЕТВЕР, 28-29 ЛИСТОПАДА
Очікується зниження температури: вночі 28 листопада 5-10°С, 29 листопада 8-13°С морозу (в Карпатах до 17°С). Удень 1-6°С морозу, на Закарпатті близько 0°С. У південних, Донецькій та Луганській областях 28 листопада вночі 0-5°С морозу, вдень близько 0°С. 29 листопада вночі 4-9°С морозу, вдень 0-5°С морозу. В Криму вночі 1-6°С морозу, вдень близько 0°С.
Без опадів, лише 28 листопада на півдні та сході невеликий мокрий сніг (у Криму помірні опади).
На дорогах країни – ожеледиця.
Вітер північно-східний та північний, 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.
П'ЯТНИЦЯ-СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА - 1 ГРУДНЯ
Холодна погода з температурою вночі 10-16°С морозу, вдень 3-8°С морозу. В Карпатах уночі 14-19°С, удень 6-11°С морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі 5-10°С морозу, вдень 0-5°С морозу. В Криму вночі та вдень близько 0°С.
30 листопада без опадів, лише на крайньому півдні невеликий сніг. 1 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг.
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Про це попереджає Український гідрометцентр, передає ТСН.
ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА
Складні погодні умови. У центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь. Температура вночі та вдень близько 0°С.
У південній частині та на Донеччині вночі сильний, удень помірний дощ. Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С, у Криму до 13°С.
У північних, Волинській та Рівненській областях уночі та вранці сніг і мокрий сніг, удень без істотних опадів. Температура протягом доби 0-5°С морозу.
В Україні, крім південної частині, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман.
Вітер північно-східний (у південних та східних областях - переважно південний), 7-12 м/с, на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.
СЕРЕДА-ЧЕТВЕР, 28-29 ЛИСТОПАДА
Очікується зниження температури: вночі 28 листопада 5-10°С, 29 листопада 8-13°С морозу (в Карпатах до 17°С). Удень 1-6°С морозу, на Закарпатті близько 0°С. У південних, Донецькій та Луганській областях 28 листопада вночі 0-5°С морозу, вдень близько 0°С. 29 листопада вночі 4-9°С морозу, вдень 0-5°С морозу. В Криму вночі 1-6°С морозу, вдень близько 0°С.
Без опадів, лише 28 листопада на півдні та сході невеликий мокрий сніг (у Криму помірні опади).
На дорогах країни – ожеледиця.
Вітер північно-східний та північний, 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.
П'ЯТНИЦЯ-СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА - 1 ГРУДНЯ
Холодна погода з температурою вночі 10-16°С морозу, вдень 3-8°С морозу. В Карпатах уночі 14-19°С, удень 6-11°С морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі 5-10°С морозу, вдень 0-5°С морозу. В Криму вночі та вдень близько 0°С.
30 листопада без опадів, лише на крайньому півдні невеликий сніг. 1 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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