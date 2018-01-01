Пожежі на Волині: рятувальники гасили житловий будинок і хлів
Сьогодні, 14:32
У Ковельському районі минулого тижня сталося аж 8 пожеж. Зокрема, на території Ковеля трапилося 6 загорань, одне з яких мало трагічні наслідки - загинула півторарічна дитина.
Також пожежі гасили у селах Любитів та Ломачанка, - пише ПроКовель.
Так, 21 листопада у селі Любитів внаслідок порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у житловому цегляному будинку.
А вже наступного дня, 22 листопада, в селі Ломачанка горіла господарська будівля, де вогонь частково знищив покрівлю, солому та дрова. Ймовірною причиною загорання пожежники називають - закорочення електромережі.
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Також пожежі гасили у селах Любитів та Ломачанка, - пише ПроКовель.
Так, 21 листопада у селі Любитів внаслідок порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення сталася пожежа у житловому цегляному будинку.
А вже наступного дня, 22 листопада, в селі Ломачанка горіла господарська будівля, де вогонь частково знищив покрівлю, солому та дрова. Ймовірною причиною загорання пожежники називають - закорочення електромережі.
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