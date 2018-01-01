Протести «євробляхарів» на Волині: де на кордоні досі є черги

Повідомили про ситуацію у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.Станом на 11:00 26 листопада продовжується блокування у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг». У напрямку в’їзду в Україну черги на «Устилузі» відсутні.У п/п «Ягодин» на виїзд очікують 200 вантажних автомобілів, 10 – легкових та 3 автобуси. На в’їзд – 30 вантажних та 20 легкових транспортних засобів.За минулу ніч пропустили в п/п «Устилуг» 4 автобуси, у п/п «Ягодин» - 72 транспортних засоби на пасажирському напрямку та 82 – на вантажному.Пункт пропуску «Доманово», де зранку мітингувальники перекрили пішохідний перехід, працює в штатному режимі.