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Протести «євробляхарів» на Волині: де на кордоні досі є черги

Протести «євробляхарів» на Волині: де на кордоні досі є черги
Повідомили про ситуацію у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.

Станом на 11:00 26 листопада продовжується блокування у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг». У напрямку в’їзду в Україну черги на «Устилузі» відсутні.

У п/п «Ягодин» на виїзд очікують 200 вантажних автомобілів, 10 – легкових та 3 автобуси. На в’їзд – 30 вантажних та 20 легкових транспортних засобів.

За минулу ніч пропустили в п/п «Устилуг» 4 автобуси, у п/п «Ягодин» - 72 транспортних засоби на пасажирському напрямку та 82 – на вантажному.

Пункт пропуску «Доманово», де зранку мітингувальники перекрили пішохідний перехід, працює в штатному режимі.

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Теги: бляхи, протест
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