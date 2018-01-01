У «Промені» покажуть виставу для дітей*





«Новий рік – час, коли казковий настрій входить в будинок кожного і дарує незабутні пригоди! А найменші по-справжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку!



І подарувати таку казку своїй дитині - простіше простого! А якщо головними героями будуть улюблені персонажі - Щенячий патруль - радості дітей не буде меж! Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати – можна відмінно повеселитися і не думати про роботу.



Але не все так просто - на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити? І як веселі щенята рятуватимуть свято?



Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль - саме те, що потрібно малюкам!» – пишуть у прес-службі РЦ «Промінь».



Тривалість: 50-55 хв



Вік: 2-10 років



Квитки можна придбати за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня у Промені відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік».«Новий рік – час, коли казковий настрій входить в будинок кожного і дарує незабутні пригоди! А найменші по-справжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку!І подарувати таку казку своїй дитині - простіше простого! А якщо головними героями будуть улюблені персонажі - Щенячий патруль - радості дітей не буде меж! Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати – можна відмінно повеселитися і не думати про роботу.Але не все так просто - на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити? І як веселі щенята рятуватимуть свято?Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль - саме те, що потрібно малюкам!» – пишуть у прес-службі РЦ «Промінь».Тривалість: 50-55 хвВік: 2-10 роківКвитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv

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