Лучанам розповіли, куди вони можуть здати старі та непотрібні речі
Сьогодні, 18:34
Незабаром – Новий рік, і лучани розпочинають позбуватися старих та непотрібних речей у своїх домівках.
Тож журналісти видання «Таблоїд.Волинь» зібрали кілька ідей, куди можна віддати речі, котрі можуть бути потрібними іншим.
Соціальний контейнер
У місті встановлені 2 соцконтейнери для збору одягу: біля ЦНАП з вул. П'ятницької гірки; та території Терцентру на вул. Данила Галицького, 18. Чисті речі необхідно запакувати в пакети та просто вкинути в контейнер.
Тричі на тиждень, у понеділок, середу та четвер з 17:00 до 18:00 години всі, хто потребує, може прийти й отримати одяг зі соціальних контейнерів. Керівники проекту також активно передають речі на Схід та в притулки.
Червоний хрест
Речі для тих, хто їх потребує можна віддати за адресою: вул. Бандери 5. Особливим попитом користуються теплі речі.
Мальтійська служба допомоги
Організація розташована за адресою: вул. Кафедральна, 17а. Представники активно допомагають тим, хто опинився у скруті та підтримує речами та шкільним приладдям дітей-сиріт.
Комісійні магазини
Свої речі можна продати за символічну ціну в точках продажів такого формату. Зазвичай ви пропонуєте власну ціну, а платите лише за розміщення речей там на певний термін.
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Тож журналісти видання «Таблоїд.Волинь» зібрали кілька ідей, куди можна віддати речі, котрі можуть бути потрібними іншим.
Соціальний контейнер
У місті встановлені 2 соцконтейнери для збору одягу: біля ЦНАП з вул. П'ятницької гірки; та території Терцентру на вул. Данила Галицького, 18. Чисті речі необхідно запакувати в пакети та просто вкинути в контейнер.
Тричі на тиждень, у понеділок, середу та четвер з 17:00 до 18:00 години всі, хто потребує, може прийти й отримати одяг зі соціальних контейнерів. Керівники проекту також активно передають речі на Схід та в притулки.
Червоний хрест
Речі для тих, хто їх потребує можна віддати за адресою: вул. Бандери 5. Особливим попитом користуються теплі речі.
Мальтійська служба допомоги
Організація розташована за адресою: вул. Кафедральна, 17а. Представники активно допомагають тим, хто опинився у скруті та підтримує речами та шкільним приладдям дітей-сиріт.
Комісійні магазини
Свої речі можна продати за символічну ціну в точках продажів такого формату. Зазвичай ви пропонуєте власну ціну, а платите лише за розміщення речей там на певний термін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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