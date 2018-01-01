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Лучанам розповіли, куди вони можуть здати старі та непотрібні речі

Лучанам розповіли, куди вони можуть здати старі та непотрібні речі
Незабаром – Новий рік, і лучани розпочинають позбуватися старих та непотрібних речей у своїх домівках.

Тож журналісти видання «Таблоїд.Волинь» зібрали кілька ідей, куди можна віддати речі, котрі можуть бути потрібними іншим.

Соціальний контейнер

У місті встановлені 2 соцконтейнери для збору одягу: біля ЦНАП з вул. П'ятницької гірки; та території Терцентру на вул. Данила Галицького, 18. Чисті речі необхідно запакувати в пакети та просто вкинути в контейнер.

Тричі на тиждень, у понеділок, середу та четвер з 17:00 до 18:00 години всі, хто потребує, може прийти й отримати одяг зі соціальних контейнерів. Керівники проекту також активно передають речі на Схід та в притулки.

Червоний хрест

Речі для тих, хто їх потребує можна віддати за адресою: вул. Бандери 5. Особливим попитом користуються теплі речі.

Мальтійська служба допомоги

Організація розташована за адресою: вул. Кафедральна, 17а. Представники активно допомагають тим, хто опинився у скруті та підтримує речами та шкільним приладдям дітей-сиріт.

Комісійні магазини

Свої речі можна продати за символічну ціну в точках продажів такого формату. Зазвичай ви пропонуєте власну ціну, а платите лише за розміщення речей там на певний термін.
Лучанам розповіли, куди вони можуть здати старі та непотрібні речі
Лучанам розповіли, куди вони можуть здати старі та непотрібні речі
Лучанам розповіли, куди вони можуть здати старі та непотрібні речі

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Теги: Луцьк, речі, благодійність
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