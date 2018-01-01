Луцький нардеп розповів, чи голосуватиме за воєнний стан в Україні

Луцький нардепрозповів, чи голосуватиме за запровадження в Україні воєнного стану.Сьогодні Верховна Рада збирається на позачергову сесію, де народні депутати голосуватимуть щодо введення воєнного стану в Україні.Вчора, 25 листопада, воєнний кабінет рекомендував скликати засідання РНБО щодо захоплення українських моряків в Керченській протоці російським ФСБ. На засіданні РНБО підтримали введення воєнного стану. Президент також підтримав воєнний стан. Голова ВР скликав народних обранців на позачергову сесію для прийняття рішення.Народний депутатвважає, що після сьогоднішньої сесії в парламенті, буде перспектива введення воєнного стану на 60 днів.«Думаю, що воєнний стан буде введений по всій території України. Я на це сподіваюсь і буду голосувати за таке рішення», - прокоментував Лапін.«Я вважаю, що рішення за введення воєнного стану підтримає як мінімум 226 народних депутатів. Після голосування Верховної Ради, уряд здійснюватиме ряд заходів для цього», - повідомив нардеп.Він зауважив, що зокрема, це переналаштування економіки на потреби війни. Також повідомив, що поки що мобілізацію не оголошено, але воєнний стан дозволяє зробити це в будь-який момент.«Вчора президент звернувся до ветеранів війни 2014 року, звернувся до патріотів, що ми на порозі війни і потрібно бути готовими. Якщо буде мобілізація, то першими підуть резервісти першої черги», - пояснив Лапін.«Маю надію, що нам не будуть розповідати про утиски свободи слова на сєпарських телеканалах. Тому що для цього є всі повноваження. Будь-яка пропаганда на користь агресора може розцінюватись як антиукраїнська діяльність в період війни», - прокоментував народний обранець можливе зловживання своїм правом окремих ЗМІ.«Хоча президент гарантував, що буде намагатися максимально забезпечити рівень демократичних прав і свободи в державі, але ми розуміємо, що можуть бути певні обмежувальні заходи, наприклад щодо мітингів. Зокрема, блокувати транспортні артерії в період війни неможливо», - додав Лапін.