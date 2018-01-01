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ПриватБанк працюватиме в звичайному режимі*

ПриватБанк працюватиме в звичайному режимі*
Відділення та електронні сервіси ПриватБанку працюють та працюватимуть у звичайному режимі, – повідомив голова правління банку Петр Крумханзл за результатами зустрічі керівників провідних українських банків у НБУ.

За його словами, банк забезпечує безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.

Зі свого боку Правління Національного банку докладе максимум зусиль для забезпечення роботи банківського сектора в робочому режимі та мінімізації можливих ризиків за умов проголошення воєнного стану.

«Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектора в разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектора становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного та безперебійного функціонування», – наголосив Голова Національного банку Яків Смолій.

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Теги: Приватбанк
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