ПриватБанк працюватиме в звичайному режимі*

Відділення та електронні сервіси ПриватБанку працюють та працюватимуть у звичайному режимі, – повідомив голова правління банкуза результатами зустрічі керівників провідних українських банків у НБУ.За його словами, банк забезпечує безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.Зі свого боку Правління Національного банку докладе максимум зусиль для забезпечення роботи банківського сектора в робочому режимі та мінімізації можливих ризиків за умов проголошення воєнного стану.«Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектора в разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектора становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного та безперебійного функціонування», – наголосив Голова Національного банку Яків Смолій.