Протести «євробляхарів» на Волині: водій наїхав на учасника акції, – ЗМІ
Сьогодні, 16:14
В Устилузі, де триває протест водіїв на єврономерах, водій буса наїхав протестувальнику на ногу.
Про це ВолиньUA розповіли очевидці події.
Нагадаємо, протестувальники розблокували пункт пропуску, але ходять по пішохідному переходу, зупиняють машини та блокують в’їзд В Устилуг.
У людей, які ходили по пішохідному переходу в’їхав водій буса на українських номерах. Постраждав один протестувальник, якому авто наїхало на ногу.
Серйозних травм він не отримав, а водія буса догнала поліція, зупинила та наклала штраф.
Наразі люди ходять уже по двох пішохідних переходах, а кількість протестувальників зросла до сотні.
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Про це ВолиньUA розповіли очевидці події.
Нагадаємо, протестувальники розблокували пункт пропуску, але ходять по пішохідному переходу, зупиняють машини та блокують в’їзд В Устилуг.
У людей, які ходили по пішохідному переходу в’їхав водій буса на українських номерах. Постраждав один протестувальник, якому авто наїхало на ногу.
Серйозних травм він не отримав, а водія буса догнала поліція, зупинила та наклала штраф.
Наразі люди ходять уже по двох пішохідних переходах, а кількість протестувальників зросла до сотні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
всех в поезд и на морфлот
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