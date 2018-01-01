Протести «євробляхарів» на Волині: водій наїхав на учасника акції, – ЗМІ





Про це



Нагадаємо, протестувальники розблокували пункт пропуску, але ходять по пішохідному переходу, зупиняють машини та блокують в’їзд В Устилуг.



У людей, які ходили по пішохідному переходу в’їхав водій буса на українських номерах. Постраждав один протестувальник, якому авто наїхало на ногу.



Серйозних травм він не отримав, а водія буса догнала поліція, зупинила та наклала штраф.



Наразі люди ходять уже по двох пішохідних переходах, а кількість протестувальників зросла до сотні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузі, де триває протест водіїв на єврономерах, водій буса наїхав протестувальнику на ногу.Про це ВолиньUA розповіли очевидці події.Нагадаємо, протестувальники розблокували пункт пропуску, але ходять по пішохідному переходу, зупиняють машини та блокують в’їзд В Устилуг.У людей, які ходили по пішохідному переходу в’їхав водій буса на українських номерах. Постраждав один протестувальник, якому авто наїхало на ногу.Серйозних травм він не отримав, а водія буса догнала поліція, зупинила та наклала штраф.Наразі люди ходять уже по двох пішохідних переходах, а кількість протестувальників зросла до сотні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію