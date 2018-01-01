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Протести «євробляхарів» на Волині: водій наїхав на учасника акції, – ЗМІ

Протести «євробляхарів» на Волині: водій наїхав на учасника акції, – ЗМІ
В Устилузі, де триває протест водіїв на єврономерах, водій буса наїхав протестувальнику на ногу.

Про це ВолиньUA розповіли очевидці події.

Нагадаємо, протестувальники розблокували пункт пропуску, але ходять по пішохідному переходу, зупиняють машини та блокують в’їзд В Устилуг.

У людей, які ходили по пішохідному переходу в’їхав водій буса на українських номерах. Постраждав один протестувальник, якому авто наїхало на ногу.

Серйозних травм він не отримав, а водія буса догнала поліція, зупинила та наклала штраф.

Наразі люди ходять уже по двох пішохідних переходах, а кількість протестувальників зросла до сотні.

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Теги: бляхи, протест
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