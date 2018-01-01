Лучанку на «бляхах» на швидкості занесло в канаву
Сьогодні, 16:25
На Рівненщині 25-річна лучанка "на бляхах" в'їхала в канаву.
Аварія сталася 25 листопада у селі Велика Городниця, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що у селі Велика Городниця 25-річна жителька Луцька, керуючи автомобілем «ВМW 520» на іноземній реєстрації, не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та заїхала автівкою на узбіччя.
А там з’їхала у канаву.
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Аварія сталася 25 листопада у селі Велика Городниця, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що у селі Велика Городниця 25-річна жителька Луцька, керуючи автомобілем «ВМW 520» на іноземній реєстрації, не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та заїхала автівкою на узбіччя.
А там з’їхала у канаву.
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Коментарі 2
Недовго лишилось це терпіти. Ще 176 днів.
Каждый день одно и тоже как они задрали те бляхи
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