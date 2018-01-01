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Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку
У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», презентували український історичний бойовик «Король Данило».

Творча зустріч з акторами, знімальною групою та безпосередньо показ фільму відбулися у понеділок, 26 листопада.

В основі сюжету лежить історія про те, як Данило Галицький отримав корону від Папи Римського і став першим королем Київської Русі. Над створенням сценарію працювали режисер Тарас Химич і продюсер Олеся Галканова-Лань. Вони ж «відточували» образи героїв разом з арт-директором Оленою Химич, помічником режисера Олексієм Ланем, стилісткою Яніною Фаяд і творчою командою. Декорації створював архітектор Андрій Хархаліс, історики з Львівського лісотехнічного університету, галицькі ковалі.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

Щодо ролей, то головна з них – короля Данила – дісталася Сергію Ярмошенку, брата короля, Василька зіграв Юрій Вихованець, Хільду – Марина Мазур, Гордія Мстиславовича – Олег Сікиринський, хана Батия – Рiнат Хайруллін.

Щоби втілити фільм творчій команді знадобилося майже два роки та 10 мільйонів гривень, частину яких, до слова, зібрали на краудфандинговій платформі.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

«Усі чекають, що це історичний фільм, але він має певні осучаснення, і, я б сказав, деякою мірою він експериментальний. Ми хотіли наблизити минуле до сьогодення, тому деякі люди бачать у цьому незвичність. Усе виглядає свіжо і швидко. Деякі історичні події тут зазначаються, але це вигаданий сценарій. Ми взяли з історії характер Данила з описів, деякі події, багато діалогів взяті з літописів, однак подані сучасною українською мовою», – поділився режисер «Короля Данила» Тарас Химич.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

Зйомки фільму відбувалися переважно поблизу Львова, проте деякі сцени відтворювали у Карпатах та навіть у Запорізькій області на острові Хортиця.

«Ми все побудували. Ми побудували місто Данила, замок, відтворили всі приміщення. На сьогодні не залишилося тих місць, які нам були потрібні. Єдине, що ми знімали у Галичі церкву Пантелеймона XII століття», – розповів Химич.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

За словами режисера фільму, виконувати роль короля Данила випала Сергію Ярмошенку недаремно. Спочатку короля грав тернопільський співак Сашко Алексеєв, Ярмошенко ж був його дублером.

«Ми обирали виконавця головної ролі керуючись тим, що він повинен розуміти суть ролі короля і лицаря, володіти мечем, верховою їздою. Тепер не дуже часто зустрінеш таких чоловіків. Сергій це вмів. До того ж, він знімався в інших фільмах за кордоном і мав акторські навички», - зауважив режисер.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

Юрій Вихованець відзначив, що після перегляду фільму «Король Данило» школярам стане цікавіше відвідувати уроки історії, адже вони візуалізуватимуть події.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

«Хочу, щоб минуло багато років і ви вже своїм дітям сказали: «А давай подивимося «Короля Данила», я колись був на прем’єрі і такий крутий фільм». Ви сядете, передивитеся його ще раз і стрічка стане класикою», – звернувся він до охочих переглянути історичний бойовик.

У свою чергу, Сергій Ярмошенко розповів, що йому подобається тематика фільму, адже він сам займається історичною реконструкцією. Актор також поділився, що під час зйомок виникало чимало курйозних ситуацій. Одна з них – знайомство із зубрами на Закарпатті.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку

«У Тараса Химича виникла ідея, що король бачив страх у вигляді зубра. Тарас знайшов зубрів на Закарпатті. Коли ми туди приїхали, тварини були у вольєрі, але зовсім неприручені, дикі, агресивні. Ми дуже вагалися, чи знімати там узагалі і «не» було більше, бо це було небезпечно. Але я наважився і ми це зробили. Зізнаюся, було страшно», – відзначив Ярмошенко.

Творці фільму «Короля Данила» планують створити ще й серіал, який стане своєрідним продовженням стрічки.
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку


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Теги: Король Данило, Луцьк, фільм, Порт City
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