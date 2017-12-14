Судили волинянку, яка будучи п’яною за кермом, знесла паркан





Про це йдеться в ухвалі суду від 21-го листопада,- пише



Інцидент трапився 20-го вересня о 20:10 на вулиці Зеленій. Жінка не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечної швидкості руху та здійснила наїзд на паркан біля будинку №54, при цьому перебувала в стані алкогольного сп’яніння.



В судовому засіданні вона свою вину у вчинених правопорушеннях визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася.



Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на рік.



Фото на головній – ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський районний суд наклав 10200 гривень штрафу на жительку села Низкиничі, яка, перебуваючи нетверезою за кермом, в’їхала в паркан у місті Нововолинськ.Про це йдеться в ухвалі суду від 21-го листопада,- пише Буг Інцидент трапився 20-го вересня о 20:10 на вулиці Зеленій. Жінка не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечної швидкості руху та здійснила наїзд на паркан біля будинку №54, при цьому перебувала в стані алкогольного сп’яніння.В судовому засіданні вона свою вину у вчинених правопорушеннях визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася.Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на рік.Фото на головній – ілюстративне.

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