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Опублікували список полонених українських моряків

Опублікували список полонених українських моряків
Стало відомо особу 18 українських полонених моряків із 23.

Про це пише ТСН.

ТСН отримала у розпорядження перелік військових моряків, що перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці.

Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, у переліку, який отримала ТСН – 18 прізвищ. Зазначимо, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.

Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)

Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)

Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)

Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)

Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)

Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)

Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)

Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)

Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)

Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)

Рейдовий буксир "Яна Капу"

Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)

Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)

Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)

Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)

Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)

Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.) Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zahoplennya-ukrayinskih-korabliv-tsn-otrimala-perelik-polonenih-ukrayinskih-moryakiv-1255671.html

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Теги: моряк, полонений, Україна, українець, Росія
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