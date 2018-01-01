Опублікували список полонених українських моряків
Сьогодні, 19:14
Стало відомо особу 18 українських полонених моряків із 23.
Про це пише ТСН.
ТСН отримала у розпорядження перелік військових моряків, що перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці.
Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, у переліку, який отримала ТСН – 18 прізвищ. Зазначимо, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.
Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"
Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)
Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)
Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)
Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)
Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)
Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)
Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"
Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)
Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)
Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)
Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)
Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)
Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)
Рейдовий буксир "Яна Капу"
Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)
Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)
Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)
Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)
Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)
Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.) Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zahoplennya-ukrayinskih-korabliv-tsn-otrimala-perelik-polonenih-ukrayinskih-moryakiv-1255671.html
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Про це пише ТСН.
ТСН отримала у розпорядження перелік військових моряків, що перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці.
Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, у переліку, який отримала ТСН – 18 прізвищ. Зазначимо, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.
Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"
Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)
Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)
Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)
Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)
Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)
Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)
Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"
Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)
Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)
Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)
Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)
Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)
Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)
Рейдовий буксир "Яна Капу"
Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)
Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)
Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)
Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)
Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)
Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.) Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zahoplennya-ukrayinskih-korabliv-tsn-otrimala-perelik-polonenih-ukrayinskih-moryakiv-1255671.html
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