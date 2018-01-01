Опублікували список полонених українських моряків





Про це пише



ТСН отримала у розпорядження перелік військових моряків, що перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці.



Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, у переліку, який отримала ТСН – 18 прізвищ. Зазначимо, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.



Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"



Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)



Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)



Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)



Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)



Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)



Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)



Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"



Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)



Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)



Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)



Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)



Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)



Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)



Рейдовий буксир "Яна Капу"



Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)



Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)



Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)



Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)



Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)



Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.) Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zahoplennya-ukrayinskih-korabliv-tsn-otrimala-perelik-polonenih-ukrayinskih-moryakiv-1255671.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо особу 18 українських полонених моряків із 23.Про це пише ТСН ТСН отримала у розпорядження перелік військових моряків, що перебували на бортах кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці.Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, у переліку, який отримала ТСН – 18 прізвищ. Зазначимо, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.Командир – лейтенант(1986 р.н.)Старший матрос(1990 р.н.)Старший матрос(1994 р.н.)Матрос(1999 р.н.)Старший матрос(1996 р.н.)Капітан 2 рангу(1984 р.н.)Командир – старший лейтенант(1994 р.н.)Старший матрос(1998 р.н.)Матрос(1997 р.н.)Капітан-лейтенант(1991 р.н.)Старшина 1 статті(1994 р.н.)Старший матрос(1971 р.н.)Командир – старшина 1 статті(1995 р.н.)Старший матрос(1984 р.н.)Старший матрос(1987 р.н.)Старший матрос(1994 р.н.)Матрос(1998 р.н.)Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.) Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/zahoplennya-ukrayinskih-korabliv-tsn-otrimala-perelik-polonenih-ukrayinskih-moryakiv-1255671.html

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