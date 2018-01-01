У луцькому «Промені» працює «Сімейна перукарня». ФОТО*





Перше, що зустрічає гостей – це унікальний та затишний інтер’єр. Усе в перукарні продумано до дрібниць: від ніжок на стільчиках, до дизайну прайсів на послуги. М’які стільці та дивани, витримана кольорова гама та звісно ж, багато дзеркал, аби детально розглянути свій неймовірний образ.



«Тут працюють висококваліфіковані та чуйні феї і чарівники краси. Вони виконують свою роботу якісно, враховуючи всі побажання клієнтів, а також дають хороший настрій своїми посмішками», – кажуть у прес-службі РЦ «Промінь».



Для створення образів використовують найкращі матеріали та засоби. Професійна техніка, натуральна косметика, а для юних красунь навіть дитячі лаки на водній основі і усе для того, аби створити красивий образ без шкоди для здоров’я.



«Сімейна перукарня» спеціалізується на дитячих послугах краси і тому облаштувала простір для їхнього комфорту. Під час стрижок та зачісок діти мають змогу насолоджуватись переглядом улюблених мультфільмів, а очікуючи в черзі не сумувати, а розважатись у спеціально-облаштованій дитячій зоні з розмальовками та іграшками.



Серед послуг, які надають у «Майстерні краси» є: стрижки, зачіски, плетіння, плетіння канекалонів, манікюр, фейс-арт, флеш та глітерні тату.



Також у «Сімейній перукарні» дарують подарунки. Кожному гостю дають книжечку у яку він збирає наліпки за кожну отриману послугу, а далі, зібравши 5 або 10 наліпок отримує подарунок!



Саме зараз діє спеціальна акція для батьків: приходячи на стрижку (зачіску, укладку, манікюр, тощо) ваша дитина у цей час може безкоштовно бавитись у лабіринті.



Професійні майстри, приємна атмосфера, особистий підхід, привабливі акції і пропозиції та найкращі матеріали – зроблять Ваші походи до салону незабутніми і особливими.



«Сімейна перукарня» знаходиться у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».



Сторінка дитячого комплексу:



Запис та детальніша інформація за номером: +380 (66) 770 07 57.



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