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У Харкові невідомі підірвали банкомат. ФОТО

У Харкові невідомі підірвали банкомат. ФОТО
У Харкові на вулиці Академіка Богомольця невідомі підірвали банкомат біля відділення «Ощадбанку».

Інцидент трапився 26 листопада, – повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає ТСН.

Інформація про подію надійшла до Новобаварського відділу поліції 26 листопада о 3:21.

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази, які направлені на дослідження", – ідеться в повідомленні.

У результаті події ніхто з громадян не постраждав. За попередніми даними, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Сума коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється. Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

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Теги: банкомат, вибух, Харків
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