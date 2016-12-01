У Харкові невідомі підірвали банкомат. ФОТО





Інцидент трапився 26 листопада, – повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає



Інформація про подію надійшла до Новобаварського відділу поліції 26 листопада о 3:21.



"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази, які направлені на дослідження", – ідеться в повідомленні.



У результаті події ніхто з громадян не постраждав. За попередніми даними, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Сума коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється. Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.



Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові на вулиці Академіка Богомольця невідомі підірвали банкомат біля відділення «Ощадбанку».Інцидент трапився 26 листопада, – повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає ТСН Інформація про подію надійшла до Новобаварського відділу поліції 26 листопада о 3:21."За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази, які направлені на дослідження", – ідеться в повідомленні.У результаті події ніхто з громадян не постраждав. За попередніми даними, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Сума коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється. Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

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