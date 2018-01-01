Погода у Луцьку на вівторок, 27 жовтня





Без опадів, – пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від -4 до -2 градусів.



Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.Без опадів, – пише Sinoptik.Температура повітря коливатиметься від -4 до -2 градусів.Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду.

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