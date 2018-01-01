Погода у Луцьку на вівторок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.
Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від -4 до -2 градусів.
Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду.
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Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від -4 до -2 градусів.
Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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