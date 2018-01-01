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Погода у Луцьку на вівторок, 27 жовтня

Погода у Луцьку на вівторок, 27 жовтня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.

Без опадів, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від -4 до -2 градусів.

Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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