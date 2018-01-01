У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО

У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, яка виходила услід за своєю матір'ю.Про це написалау Facebook-сторінці «Наш Луцьк».Вона зазначила, що близько 18:00 водій маршрутки №10 притиснув дверима дитину.«Дівчина виходила з трьома дітьми! Водій на крики пасажирів став хамити, огризатися і говорити, що він не винен і нічого не має, а винна дівчина, що він притиснув дверима її дитину та почав їхати», – йдеться у дописі.