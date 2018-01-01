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У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО

У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО
У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, яка виходила услід за своєю матір'ю.

Про це написала Марина Марусенька у Facebook-сторінці «Наш Луцьк».

Вона зазначила, що близько 18:00 водій маршрутки №10 притиснув дверима дитину.

«Дівчина виходила з трьома дітьми! Водій на крики пасажирів став хамити, огризатися і говорити, що він не винен і нічого не має, а винна дівчина, що він притиснув дверима її дитину та почав їхати», – йдеться у дописі.
У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима дитину, – соцмережі. ФОТО

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Теги: маршрутка, Луцьк, проблема
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Коментарі 5
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А потім плачуть шо їм іпала б’ють
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Треба було й цьому водію морду набити. Більше на них управи немає! Мову сили тільки розуміють
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Тільки ганяти за "5-тьма" гривнями можуть - полішуки.
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Пізда грішному
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Не виправдовую водія, але... Коли я заходжу, або виходжу з маршрутки з двома маленькими дітьми (одному 6 років, другому 8 років), завжди голосно попереджаю: Водій, я з маленькими дітьми. Не поспішайте. Будьте уважні. Я надто люблю своїх дітей і "корона" з моєї голови не впаде, якщо потурбуюсь про їх безпеку в такий простий спосіб. Хоча не заперечую, що водії маршруток зобов'язані проявляти максимум уваги при перевезенні пасажирів, особливо,з дітьми.
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