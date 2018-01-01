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Волинські патрульні з радарами оштрафували декількох «шумахерів»

Волинські патрульні з радарами оштрафували декількох «шумахерів»
На волинській автодорозі H-22 патрульні оштрафували водіїв, які рухались з перевищенням швидкості.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.

«Перевищення фіксували приладом TruCam», – йдеться у повідомленні.

7 постанов винесли за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год, 3 – за перевищення на більш, ніж 50 км/год.

В одному випадку водій не мав поліса страхування.

Нагадаємо, волинські патрульні щодня працюють з цим приладом, аби фіксувати перевищення швидкості на трасах Н-22 та М-07. На порушників одразу ж оформляють постанови.

«Максимальна швидкість, яку зафіксували сьогодні, становила 138 км/год замість 50 км/год, які дозволені в населеному пункті.

Будьте обережні і дотримуйтесь правил!» – пишуть патрульні.

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Теги: поліція, Волинь, радар, штраф
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