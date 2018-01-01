Волинські патрульні з радарами оштрафували декількох «шумахерів»

На волинській автодорозі H-22 патрульні оштрафували водіїв, які рухались з перевищенням швидкості.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.«Перевищення фіксували приладом TruCam», – йдеться у повідомленні.7 постанов винесли за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год, 3 – за перевищення на більш, ніж 50 км/год.В одному випадку водій не мав поліса страхування.Нагадаємо, волинські. На порушників одразу ж оформляють постанови.«Максимальна швидкість, яку зафіксували сьогодні, становила 138 км/год замість 50 км/год, які дозволені в населеному пункті.Будьте обережні і дотримуйтесь правил!» – пишуть патрульні.