Волинські патрульні з радарами оштрафували декількох «шумахерів»
Сьогодні, 20:26
На волинській автодорозі H-22 патрульні оштрафували водіїв, які рухались з перевищенням швидкості.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
«Перевищення фіксували приладом TruCam», – йдеться у повідомленні.
7 постанов винесли за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год, 3 – за перевищення на більш, ніж 50 км/год.
В одному випадку водій не мав поліса страхування.
Нагадаємо, волинські патрульні щодня працюють з цим приладом, аби фіксувати перевищення швидкості на трасах Н-22 та М-07. На порушників одразу ж оформляють постанови.
«Максимальна швидкість, яку зафіксували сьогодні, становила 138 км/год замість 50 км/год, які дозволені в населеному пункті.
Будьте обережні і дотримуйтесь правил!» – пишуть патрульні.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
«Перевищення фіксували приладом TruCam», – йдеться у повідомленні.
7 постанов винесли за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год, 3 – за перевищення на більш, ніж 50 км/год.
В одному випадку водій не мав поліса страхування.
Нагадаємо, волинські патрульні щодня працюють з цим приладом, аби фіксувати перевищення швидкості на трасах Н-22 та М-07. На порушників одразу ж оформляють постанови.
«Максимальна швидкість, яку зафіксували сьогодні, становила 138 км/год замість 50 км/год, які дозволені в населеному пункті.
Будьте обережні і дотримуйтесь правил!» – пишуть патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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