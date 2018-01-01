Ситуація під контролем, - речниця патрульних про бійку на «Ягодині»

Між учасниками акції протесту та водіями на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» виник конфлікт, але нині ситуація – під контролем.Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської областіВона повідомила деякі подробиці конфлікту.«По вечірніх подіях: справді була шарпанина, бо водії фур нібито домовились про безперешкодний проїзд, але потім мітингувальники передумали. Виник конфлікт. Але конфлікт там і не припиняється. Коли в одному місці скупчується кілька сотень людей, абсолютно різних, які не мають лідера, поводяться часом дивно, вимагають усього підряд, то інцидентів не уникнути. Але ситуація під контролем», - запевнила Ольга Бузулук.«Що стосується патрульної поліції, то полісмени працюють по напрямку регулювання дорожнього руху, намагаються домовлятись про пропускання транспорту, попереджують, як краще їхати. Інші правоохоронці працюють по інших напрямках. Тому все контролюється», - додала вона.