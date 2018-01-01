Туризм приніс Луцьку 135 мільйонів





Про це сказала начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради Катерина Теліпська 26 листопада під час засідання «бюджетної» комісії, - передає



Вона зауважила, що порахувати точно всі доходи від галузі туризму неможливо.



«Ми залучали соціологічну компанію «Пама», яка здійснювала маркетингове дослідження», – пояснила Катерина Теліпська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За відповідними маркетинговими дослідженнями, у 2017 році було 135 мільйонів гривень прямого економічного ефекту від галузі туризму. Кошти генеровані туристами в Луцьку.Про це сказала начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради26 листопада під час засідання «бюджетної» комісії, - передає Конкурент Вона зауважила, що порахувати точно всі доходи від галузі туризму неможливо.«Ми залучали соціологічну компанію «Пама», яка здійснювала маркетингове дослідження», – пояснила Катерина Теліпська.

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