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Туризм приніс Луцьку 135 мільйонів

Туризм приніс Луцьку 135 мільйонів
За відповідними маркетинговими дослідженнями, у 2017 році було 135 мільйонів гривень прямого економічного ефекту від галузі туризму. Кошти генеровані туристами в Луцьку.

Про це сказала начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради Катерина Теліпська 26 листопада під час засідання «бюджетної» комісії, - передає Конкурент.

Вона зауважила, що порахувати точно всі доходи від галузі туризму неможливо.

«Ми залучали соціологічну компанію «Пама», яка здійснювала маркетингове дослідження», – пояснила Катерина Теліпська.

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Теги: туристи, Луцьк
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