Туризм приніс Луцьку 135 мільйонів
Сьогодні, 21:10
За відповідними маркетинговими дослідженнями, у 2017 році було 135 мільйонів гривень прямого економічного ефекту від галузі туризму. Кошти генеровані туристами в Луцьку.
Про це сказала начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради Катерина Теліпська 26 листопада під час засідання «бюджетної» комісії, - передає Конкурент.
Вона зауважила, що порахувати точно всі доходи від галузі туризму неможливо.
«Ми залучали соціологічну компанію «Пама», яка здійснювала маркетингове дослідження», – пояснила Катерина Теліпська.
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Про це сказала начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради Катерина Теліпська 26 листопада під час засідання «бюджетної» комісії, - передає Конкурент.
Вона зауважила, що порахувати точно всі доходи від галузі туризму неможливо.
«Ми залучали соціологічну компанію «Пама», яка здійснювала маркетингове дослідження», – пояснила Катерина Теліпська.
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