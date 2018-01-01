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«Сільрада в поміч»: підготовка до виборів під Луцьком

«Сільрада в поміч»: підготовка до виборів під Луцьком
Ні грошей, ані техніки – так триває підготовка до виборів у Гіркій Полонці неподалік Луцька. Та оптимізм голову виборчої комісії Жанну Зінченко не полишає.

Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - пише Перший.

Поки сільська рада в поміч, – каже голова комісії Жанна Зінченко. Якщо є операції, які потрібно виконувати в комп’ютері, доводиться проситись до працівників сільради.

Щодо реєстрації кандидатів, то тут справи трохи ліпші.

«На чию користь віддадуть свій голос на прийдешніх виборах мешканці Гіркої полонки та інших сіл, що об’єднуються, поки говорити рано. Та й взагалі, зважаючи на складну ситуацію в країні, чи відбудуться вибори, нині можна лише гадати», - йдеться у повідомленні.


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Теги: вибори, Волинь
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