Волині нема серед областей, в яких може бути воєнний стан

Волинської області нема у переліку регіонів, де можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану.Про це під час виступу в українському парламенті заявив президентПорошенко озвучив перелік регіонів, в яких можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану. Це - Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська області а також внутрішні води Азово-Керченського регіону«Особливий стан буде введено лише в разі наземної операції регулярної армії Росії за межами зони ООС та окупованого Криму», - заявив Порошенко.Нагадаємо, зав Україні проголосували 276 народних депутатів.