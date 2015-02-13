Волині нема серед областей, в яких може бути воєнний стан
Сьогодні, 21:41
Волинської області нема у переліку регіонів, де можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану.
Про це під час виступу в українському парламенті заявив президент Петро Порошенко.
Порошенко озвучив перелік регіонів, в яких можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану. Це - Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська області а також внутрішні води Азово-Керченського регіону
«Особливий стан буде введено лише в разі наземної операції регулярної армії Росії за межами зони ООС та окупованого Криму», - заявив Порошенко.
Нагадаємо, за запровадження воєнного стану в Україні проголосували 276 народних депутатів.
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Про це під час виступу в українському парламенті заявив президент Петро Порошенко.
Порошенко озвучив перелік регіонів, в яких можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану. Це - Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська області а також внутрішні води Азово-Керченського регіону
«Особливий стан буде введено лише в разі наземної операції регулярної армії Росії за межами зони ООС та окупованого Криму», - заявив Порошенко.
Нагадаємо, за запровадження воєнного стану в Україні проголосували 276 народних депутатів.
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