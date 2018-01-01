Рада призначила вибори президента на 31 березня





Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії 26 листопада.



Спочатку парламент підтримав закон про запровадження воєнного стану.



Після цього депутати проголосували за призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.



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