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Рада призначила вибори президента на 31 березня

Рада призначила вибори президента на 31 березня
Верховна Рада України призначила вибори президента на 31 березня 2019 року.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії 26 листопада.

Спочатку парламент підтримав закон про запровадження воєнного стану.

Після цього депутати проголосували за призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

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Теги: вибори, Волинь
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