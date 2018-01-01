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Спіймали жінку, яка розклеювала незаконну рекламу в Луцьку

Спіймали жінку, яка розклеювала незаконну рекламу в Луцьку
Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради спіймав на «гарячому» жінку, яка незаконно розклеювала рекламну продукцію на електроопорах на проспекті Соборності.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

Під час патрулювання містом інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста побачив рекламу на стовпах, тому почав її відразу знімати та утилізовувати.

Через деякий час він виявив жінку, яка розклеювала ці інформаційні оголошення поблизу зупинки громадського транспорту «Храм усіх Святих Землі Волинської».

«Отримавши зауваження від інспектора, жінка відразу почала тікати, але від нашого інспектора не втечеш», - йдеться у повідомленні.


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Теги: муніципали, Луцьк
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