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Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі

Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі
Президент США Дональд Трамп через добу після відкритої агресії РФ проти українських суден у Азово-Керченській акваторії заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією і Україною.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

«Нам не подобається те, що відбувається. В будь-якому випадку. І, сподіваюся, це буде вирішено», - сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.

Трамп зазначив, що європейські лідери працюють над ситуацією.

«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», - зазначив президент США.

Раніше постійний представник США в Раді Безпеки ООН Ніккі Хейлі заявила, що обговорила із президентом Дональдом Трампом загострення ситуації в Україні після вчорашнього нападу РФ у Керченській протоці.

Виступаючи на Радбезі ООН, вона заявила, що її заява відображає «занепокоєння американського уряду на найвищому рівні». Хейлі назвала захоплення трьох українських суден «кричущим порушенням української суверенної території».


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Теги: Росія, США, війна
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