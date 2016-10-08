Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі

Дональд Трамп через добу після відкритої агресії РФ проти українських суден у Азово-Керченській акваторії заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією і Україною.



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«Нам не подобається те, що відбувається. В будь-якому випадку. І, сподіваюся, це буде вирішено», - сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.



Трамп зазначив, що європейські лідери працюють над ситуацією.



«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», - зазначив президент США.



Раніше постійний представник США в Раді Безпеки ООН Ніккі Хейлі заявила, що обговорила із президентом Дональдом Трампом загострення ситуації в Україні після вчорашнього нападу РФ у Керченській протоці.



Виступаючи на Радбезі ООН, вона заявила, що її заява відображає «занепокоєння американського уряду на найвищому рівні». Хейлі назвала захоплення трьох українських суден «кричущим порушенням української суверенної території».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАчерез добу після відкритої агресії РФ проти українських суден у Азово-Керченській акваторії заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією і Україною.Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.«Нам не подобається те, що відбувається. В будь-якому випадку. І, сподіваюся, це буде вирішено», - сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.Трамп зазначив, що європейські лідери працюють над ситуацією.«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», - зазначив президент США.Раніше постійний представник США в Раді Безпеки ООНзаявила, що обговорила із президентом Дональдом Трампом загострення ситуації в Україні після вчорашнього нападу РФ у Керченській протоці.Виступаючи на Радбезі ООН, вона заявила, що її заява відображає «занепокоєння американського уряду на найвищому рівні». Хейлі назвала захоплення трьох українських суден «кричущим порушенням української суверенної території».

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