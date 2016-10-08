Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі
26 листопад, 23:04
Президент США Дональд Трамп через добу після відкритої агресії РФ проти українських суден у Азово-Керченській акваторії заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією і Україною.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
«Нам не подобається те, що відбувається. В будь-якому випадку. І, сподіваюся, це буде вирішено», - сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.
Трамп зазначив, що європейські лідери працюють над ситуацією.
«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», - зазначив президент США.
Раніше постійний представник США в Раді Безпеки ООН Ніккі Хейлі заявила, що обговорила із президентом Дональдом Трампом загострення ситуації в Україні після вчорашнього нападу РФ у Керченській протоці.
Виступаючи на Радбезі ООН, вона заявила, що її заява відображає «занепокоєння американського уряду на найвищому рівні». Хейлі назвала захоплення трьох українських суден «кричущим порушенням української суверенної території».
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Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
«Нам не подобається те, що відбувається. В будь-якому випадку. І, сподіваюся, це буде вирішено», - сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.
Трамп зазначив, що європейські лідери працюють над ситуацією.
«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», - зазначив президент США.
Раніше постійний представник США в Раді Безпеки ООН Ніккі Хейлі заявила, що обговорила із президентом Дональдом Трампом загострення ситуації в Україні після вчорашнього нападу РФ у Керченській протоці.
Виступаючи на Радбезі ООН, вона заявила, що її заява відображає «занепокоєння американського уряду на найвищому рівні». Хейлі назвала захоплення трьох українських суден «кричущим порушенням української суверенної території».
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