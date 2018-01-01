27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає волинська актриса Світлана Органіста (на фото).
27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі
26 листопад, 23:04
Спіймали жінку, яка розклеювала незаконну рекламу в Луцьку
26 листопад, 22:28
Воєнний стан: як голосували нардепи з Волині
26 листопад, 22:05
Рада призначила вибори президента на 31 березня
26 листопад, 21:51
Медіа