Луцька гімназія просить міськраду облаштувати автостоянку





Про це йшлося під час засідання постійної комісії міськради з питань земельних відносин та земельного кадастру 26 листопада, - передають



Депутати розглянули звернення дирекції та піклувальної ради гімназії №21 щодо сприяння в будівництві автостоянки для висадки учнів. Члени комісії пропонували доручити управлінню земельних ресурсів міськради розглянути можливість будівництва автостоянки.



Начальник управління Сергій Шабала зауважив, що гімназія повинна займатися навчанням, а не будівництвом стоянок, до того ж, з подібними проханнями можуть звернутися усі 27 луцьких шкіл.



Зрештою, комісія підтримала пропозицію про перенесення розгляду питання на позачергове виїзне засідання комісії, куди запросять представників управління земельних ресурсів, управління містобудування та архітектури, а також директора гімназії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посприяти у будівництві автостоянки для висадки учнів просить депутатів Луцької міськради просить дирекція гімназії №21.Про це йшлося під час засідання постійної комісії міськради з питань земельних відносин та земельного кадастру 26 листопада, - передають Волинські новини Депутати розглянули звернення дирекції та піклувальної ради гімназії №21 щодо сприяння в будівництві автостоянки для висадки учнів. Члени комісії пропонували доручити управлінню земельних ресурсів міськради розглянути можливість будівництва автостоянки.Начальник управліннязауважив, що гімназія повинна займатися навчанням, а не будівництвом стоянок, до того ж, з подібними проханнями можуть звернутися усі 27 луцьких шкіл.Зрештою, комісія підтримала пропозицію про перенесення розгляду питання на позачергове виїзне засідання комісії, куди запросять представників управління земельних ресурсів, управління містобудування та архітектури, а також директора гімназії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію