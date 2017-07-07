Обіцяють, що басейн у луцькій школі запрацює «з дня на день»





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Директор школи Віталій Бондар розповів, що оскільки приміщення школи нове, представники забудовника ще проводять деякі роботи із налаштування систем вентиляції та водопостачання.



Проте, басейн наповнений водою, сприятливої для плавання температури. Навіть з минулого тижня, уже розпочали проведення занять із плавання для дітей спецмедгрупи.



Для основної частини школярів проводять уроки «сухого плавання». Завідувач басейну, викладача плавання проводить інструктажі у класах.



«Басейн – це не спортзал, куди запустив дітей і вони безпечно займаються. Аби проводити уроки плавання потрібно попередньо підготувати дітей, провести їм інструктаж, навчити як вести себе у басейні. Бо ж вода і глибина може бути небезпечною, якщо дитина не знає правил поводження із нею», - пояснив Віталій Бондар.



Та додав, що повноцінно проводити уроки плавання у басейні почнуть уже з дня на день.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Луцька, котрі водять діток на навчання до новозбудованої школи № 27, нарікають, що у навчальному закладі не працює басейн.Про це повідомляє Твій портал Директор школирозповів, що оскільки приміщення школи нове, представники забудовника ще проводять деякі роботи із налаштування систем вентиляції та водопостачання.Проте, басейн наповнений водою, сприятливої для плавання температури. Навіть з минулого тижня, уже розпочали проведення занять із плавання для дітей спецмедгрупи.Для основної частини школярів проводять уроки «сухого плавання». Завідувач басейну, викладача плавання проводить інструктажі у класах.«Басейн – це не спортзал, куди запустив дітей і вони безпечно займаються. Аби проводити уроки плавання потрібно попередньо підготувати дітей, провести їм інструктаж, навчити як вести себе у басейні. Бо ж вода і глибина може бути небезпечною, якщо дитина не знає правил поводження із нею», - пояснив Віталій Бондар.Та додав, що повноцінно проводити уроки плавання у басейні почнуть уже з дня на день.

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