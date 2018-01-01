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Муніципали «пропіарили» луцького автохама. ФОТО

Муніципали «пропіарили» луцького автохама. ФОТО
У Луцьку муніципали виявили водія, який перегородив автомобілем рух пішоходам.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Чоловіка, який порушив Правила благоустрою Луцька, виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на прибудинковій території по вулиці Федорова, 4.

Водій залишив свій автомобіль на тротуарі, чим заблокував прохід пішоходам.

«На зауваження інспектора він спробував не реагувати, але наші хлопці весь час на сторозі», - йдеться у повідомленні.

Муніципали «пропіарили» луцького автохама. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 3
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Р бидло на укр номерах скільки йіх Луцьку. Такого. Бидла
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МОРДА БЫЧЯ
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Господа вы не правы просто у человека лицо не испорчено интеллектом
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