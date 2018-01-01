«Герой ночі»: спіймали чоловіка, який загиджував луцьку вулицю. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Чоловік, який мешкає на вулиці Львівській у Луцьку, викидав сміття практично під вікнами у сусідів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Чоловіка, який вночі викидав сміття на узбіччя дороги вулиці Львівської, виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
«Молодик проживає у будинку№20 цієї ж вулиці, а значить смітить під ноги собі та своїм сусідам. Що цікаво, відходи на територію загального користування він вивозив візочком, який використовують покупці у супермаркетах. Ось герой ночі», - повідомили у департаменті.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Чоловіка, який вночі викидав сміття на узбіччя дороги вулиці Львівської, виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
«Молодик проживає у будинку№20 цієї ж вулиці, а значить смітить під ноги собі та своїм сусідам. Що цікаво, відходи на територію загального користування він вивозив візочком, який використовують покупці у супермаркетах. Ось герой ночі», - повідомили у департаменті.
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