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«Герой ночі»: спіймали чоловіка, який загиджував луцьку вулицю. ФОТО

«Герой ночі»: спіймали чоловіка, який загиджував луцьку вулицю. ФОТО
Чоловік, який мешкає на вулиці Львівській у Луцьку, викидав сміття практично під вікнами у сусідів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Чоловіка, який вночі викидав сміття на узбіччя дороги вулиці Львівської, виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

«Молодик проживає у будинку№20 цієї ж вулиці, а значить смітить під ноги собі та своїм сусідам. Що цікаво, відходи на територію загального користування він вивозив візочком, який використовують покупці у супермаркетах. Ось герой ночі», - повідомили у департаменті.


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Теги: муніципали, Луцьк
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