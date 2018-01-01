Муніципали склали протокол на лучан, які засмічували Володимирську
Сьогодні, 05:30
Громадян, які викидали сміття та листя на територію загального користування, виявили муніципали на вулиці Володимирській, 52 у Луцьку та притягнули до відповідальності.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Люди виносили опале листя, зілля та сміття посеред білого дня та складали на купу поблизу проїжджої частини. До них підійшли інспектори та зробили зауваження, що такі дії проводити в місті заборонено правилами благоустрою.
Муніципали склали на громадян, які засмічували територію адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого за їх місцем проживання.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Люди виносили опале листя, зілля та сміття посеред білого дня та складали на купу поблизу проїжджої частини. До них підійшли інспектори та зробили зауваження, що такі дії проводити в місті заборонено правилами благоустрою.
Муніципали склали на громадян, які засмічували територію адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого за їх місцем проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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