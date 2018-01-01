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На Волині пара закоханих обікрала чоловіка

На Волині пара закоханих обікрала чоловіка
У Берестечку сталася крадіжка: в місцевого жителя вкрали інструменти на суму 10 тисяч гривень.

Про це пише Волинь Нова.

Чоловік в одну ніч залишився без двох болгарок, електричного рубанка, плиткоріза і двох алюмінієвих бідонів. Їх, як встановили попередньо, злодій виніс через вікно гаража. 51-річний господар бідкався, що залишився без потрібного інструменту, який оцінив сумою 10 000 гривень.

Горохівські поліцейські встановили, що цю крадіжку скоїла пара закоханих. Ними виявилися 43-річний берестечківець і його 41-річна місцева подруга. Викрадене у них вилучили.

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Теги: крадіжка, Волинь, Берестечко
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