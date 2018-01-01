На Волині пара закоханих обікрала чоловіка





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Чоловік в одну ніч залишився без двох болгарок, електричного рубанка, плиткоріза і двох алюмінієвих бідонів. Їх, як встановили попередньо, злодій виніс через вікно гаража. 51-річний господар бідкався, що залишився без потрібного інструменту, який оцінив сумою 10 000 гривень.



Горохівські поліцейські встановили, що цю крадіжку скоїла пара закоханих. Ними виявилися 43-річний берестечківець і його 41-річна місцева подруга. Викрадене у них вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку сталася крадіжка: в місцевого жителя вкрали інструменти на суму 10 тисяч гривень.Про це пише Волинь Нова Чоловік в одну ніч залишився без двох болгарок, електричного рубанка, плиткоріза і двох алюмінієвих бідонів. Їх, як встановили попередньо, злодій виніс через вікно гаража. 51-річний господар бідкався, що залишився без потрібного інструменту, який оцінив сумою 10 000 гривень.Горохівські поліцейські встановили, що цю крадіжку скоїла пара закоханих. Ними виявилися 43-річний берестечківець і його 41-річна місцева подруга. Викрадене у них вилучили.

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