На Волині пара закоханих обікрала чоловіка
Сьогодні, 08:30
У Берестечку сталася крадіжка: в місцевого жителя вкрали інструменти на суму 10 тисяч гривень.
Про це пише Волинь Нова.
Чоловік в одну ніч залишився без двох болгарок, електричного рубанка, плиткоріза і двох алюмінієвих бідонів. Їх, як встановили попередньо, злодій виніс через вікно гаража. 51-річний господар бідкався, що залишився без потрібного інструменту, який оцінив сумою 10 000 гривень.
Горохівські поліцейські встановили, що цю крадіжку скоїла пара закоханих. Ними виявилися 43-річний берестечківець і його 41-річна місцева подруга. Викрадене у них вилучили.
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Про це пише Волинь Нова.
Чоловік в одну ніч залишився без двох болгарок, електричного рубанка, плиткоріза і двох алюмінієвих бідонів. Їх, як встановили попередньо, злодій виніс через вікно гаража. 51-річний господар бідкався, що залишився без потрібного інструменту, який оцінив сумою 10 000 гривень.
Горохівські поліцейські встановили, що цю крадіжку скоїла пара закоханих. Ними виявилися 43-річний берестечківець і його 41-річна місцева подруга. Викрадене у них вилучили.
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