На автодорозі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус. ФОТО





Відповідне фото та відео виклали очевидці у Facebook-спільноті «СтопХам Буковина», передає



«У зв’язку з погіршенням погодних умов, а саме з налипанням мокрого снігу, на автошляху Чернівці-Косів тимчасово ускладнено рух транспорту, із-за ДТП, в яку потрапив маршрутний автобус Снятин-Новоселиця», – йдеться у повідомленні.



У поліції обіцяють пізніше повідомити більш детальну інформацію про цю ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через сильний снігопад на автодорозі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус. За словами очевидців, всередині автобуса перебувало близько 20 осіб.Відповідне фото та відео виклали очевидці у Facebook-спільноті «СтопХам Буковина», передає ТСН «У зв’язку з погіршенням погодних умов, а саме з налипанням мокрого снігу, на автошляху Чернівці-Косів тимчасово ускладнено рух транспорту, із-за ДТП, в яку потрапив маршрутний автобус Снятин-Новоселиця», – йдеться у повідомленні.У поліції обіцяють пізніше повідомити більш детальну інформацію про цю ДТП.

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