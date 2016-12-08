На автодорозі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус. ФОТО
Сьогодні, 08:54
Через сильний снігопад на автодорозі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус. За словами очевидців, всередині автобуса перебувало близько 20 осіб.
Відповідне фото та відео виклали очевидці у Facebook-спільноті «СтопХам Буковина», передає ТСН.
«У зв’язку з погіршенням погодних умов, а саме з налипанням мокрого снігу, на автошляху Чернівці-Косів тимчасово ускладнено рух транспорту, із-за ДТП, в яку потрапив маршрутний автобус Снятин-Новоселиця», – йдеться у повідомленні.
У поліції обіцяють пізніше повідомити більш детальну інформацію про цю ДТП.
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Відповідне фото та відео виклали очевидці у Facebook-спільноті «СтопХам Буковина», передає ТСН.
«У зв’язку з погіршенням погодних умов, а саме з налипанням мокрого снігу, на автошляху Чернівці-Косів тимчасово ускладнено рух транспорту, із-за ДТП, в яку потрапив маршрутний автобус Снятин-Новоселиця», – йдеться у повідомленні.
У поліції обіцяють пізніше повідомити більш детальну інформацію про цю ДТП.
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