У «Промені» дітям влаштували смачне кольорове свято*
Сьогодні, 10:19
У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі РЦ «Промінь», для дітей влаштували майстер-клас з виготовлення домашніх напівфабрикатів.
Зазначають, що свято для дітей влаштувала майстер із виготовлення таких напівфабрикатів Тетяна Орлова. Сімнадцять дітей віком від 3 до 11 років дізналися усі секрети виготовлення кольорового тіста та самі ліпили кольорові пельмені і вареники. Жовті, червоні, зелені чи фіолетові з м’ясною чи сирною начинкою.
Діти дуже захопилися процесом, адже робота з кольоровим еластичним тістом приємна і цікава. Тетяна та її донька, за сумісництвом помічниця Аня, показали себе вмілими ведучими і до кожного юного кулінара знайшли свій підхід, допомагали та підказували.
Діти навперебій ділилися тим, про що дізналися на майстер-класі.
«Я не знала, що в тісто можна додати сік буряка і воно стане червоним», – сказала одна із дівчаток, які були присутні.
«А я не знав, що таке шпинат і куркума», – зауважив один із учасників майстер-класу.
Та найприємніше все ж було їсти власноруч приготовані смаколики і пригощати своїх мам. А хто хотів забрати приготовану страву додому міг перекласти її в лоток, адже Тетяна продумала все до найменших дрібниць.
«Такий майстер-клас ми провели вперше, і, якщо чесно, не очікували такого зацікавлення. Люди підходили і запитували, коли буде наступний майстер-клас. Ми невдовзі відкриваємо чудову майстерню, де будемо виготовляти і продавати наші напівфабрикати, але подібні майстер-класи зробимо традиційними у Grand Central», – сказала пані Тетяна.
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Зазначають, що свято для дітей влаштувала майстер із виготовлення таких напівфабрикатів Тетяна Орлова. Сімнадцять дітей віком від 3 до 11 років дізналися усі секрети виготовлення кольорового тіста та самі ліпили кольорові пельмені і вареники. Жовті, червоні, зелені чи фіолетові з м’ясною чи сирною начинкою.
Діти дуже захопилися процесом, адже робота з кольоровим еластичним тістом приємна і цікава. Тетяна та її донька, за сумісництвом помічниця Аня, показали себе вмілими ведучими і до кожного юного кулінара знайшли свій підхід, допомагали та підказували.
Діти навперебій ділилися тим, про що дізналися на майстер-класі.
«Я не знала, що в тісто можна додати сік буряка і воно стане червоним», – сказала одна із дівчаток, які були присутні.
«А я не знав, що таке шпинат і куркума», – зауважив один із учасників майстер-класу.
Та найприємніше все ж було їсти власноруч приготовані смаколики і пригощати своїх мам. А хто хотів забрати приготовану страву додому міг перекласти її в лоток, адже Тетяна продумала все до найменших дрібниць.
«Такий майстер-клас ми провели вперше, і, якщо чесно, не очікували такого зацікавлення. Люди підходили і запитували, коли буде наступний майстер-клас. Ми невдовзі відкриваємо чудову майстерню, де будемо виготовляти і продавати наші напівфабрикати, але подібні майстер-класи зробимо традиційними у Grand Central», – сказала пані Тетяна.
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