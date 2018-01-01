«Євробляхарі» розблокували «Устилуг»





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила головний державний інспектор з питань доступу інформації Волинської митниці Валентина Черниш.



Нагадаємо, 26 листопада перед населеним пунктом Устилуг



За словами Валентини Черниш, 26 листопада ввечері протестувальники почали пропускати автобуси на "Устилуг".



Станом на ранок 27 листопада ті протестувальники, котрі лишилися від учора, уже збирають речі. Черг зі сторони України немає.



"Настрої змінилися і на "Ягодині". Наразі там лишаються майже 30 людей. Акція протесту триває у мирних формах", - зазначила посадовиця. Дозволили рух вантажівок через Західний Буг, а також оформляють вантажівки на виїзд з України.



Окрім того, активісти записалися на прийом до керівництва митниці, аби їм роз'яснили нові норми законодавства щодо розмитнення автомобілів на єврономерах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протестувальники розблокували доїзд до пункту пропуску "Устилуг".Про це у коментаріповідомила головний державний інспектор з питань доступу інформації Волинської митниціНагадаємо, 26 листопада перед населеним пунктом Устилуг частково заблокували дорогу За словами Валентини Черниш, 26 листопада ввечері протестувальники почали пропускати автобуси на "Устилуг".Станом на ранок 27 листопада ті протестувальники, котрі лишилися від учора, уже збирають речі. Черг зі сторони України немає."Настрої змінилися і на "Ягодині". Наразі там лишаються майже 30 людей. Акція протесту триває у мирних формах", - зазначила посадовиця. Дозволили рух вантажівок через Західний Буг, а також оформляють вантажівки на виїзд з України.Окрім того, активісти записалися на прийом до керівництва митниці, аби їм роз'яснили нові норми законодавства щодо розмитнення автомобілів на єврономерах.

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