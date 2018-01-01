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У Луцьку маршрутка зіткнулась з легковиком: подробиці аварії

У Луцьку маршрутка зіткнулась з легковиком: подробиці аварії
У Луцьку на вулиці Чернишевського зіткнулись легковик Opel Vectra та маршрутне таксі Богдан.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія сталася 26 листопада близько 12:00.

За кермом «Opel Vectra» перебував 31-річний лучанин. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі «Богдан», під керуванням 30-річного жителя Луцька.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «Богдана», 64-річна жінка та 16-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували. Водій легковика також травмувався, не госпіталізовувався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Чернишевського
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