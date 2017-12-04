У Луцьку два забудовники просять зменшення пайової участі

Двоє забудовників, які звели у місті багатоповерхівки, подали клопотання до Луцької міської ради про зменшення розміру пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури міста.Про це йшлося на комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства у вівторок, 27 листопада.Зменшити пайову участь просять обслуговуючий кооператив «ЖБК Еталон» та обслуговуючий кооператив «ЖБК Британія Хол».Забудовники звели ряд інфраструктурних об’єктів за межами земельної ділянки, зокрема водопровідну мережу, пішохідні доріжки, освітлення території, якими будуть користуватися не лише мешканці багатоповерхівок, а й решта лучан.Депутати підтримали прохання «ЖБК Британія Хол», натомість за зменшення пайової участі для «ЖБК Еталон» голосів не вистачило.«У «Британія Хол» були недоробки в роботі. Люди звернулися з тим, що забудовник не защебенив дорогу. Хоча він і не мав цього робити, проте всі зауваження там владнали. Тому є пропозиція підтримати», – зазначив депутатОстаточне рішення приймуть депутати на пленарному засіданні ради.