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У селі під Луцьком горіла вантажівка

У селі під Луцьком горіла вантажівка
У селі Рованці Луцького району загорілася вантажівка DAF XF.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що пожежа сталася 26 листопада о 13:40.

Приборкали вогонь працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

Ймовірна причина пожежі – замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь, Рованці, автомобіль
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