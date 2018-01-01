У селі під Луцьком горіла вантажівка
Сьогодні, 10:43
У селі Рованці Луцького району загорілася вантажівка DAF XF.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що пожежа сталася 26 листопада о 13:40.
Приборкали вогонь працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Ймовірна причина пожежі – замикання електромережі.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що пожежа сталася 26 листопада о 13:40.
Приборкали вогонь працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Ймовірна причина пожежі – замикання електромережі.
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