У селі під Луцьком горіла вантажівка





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що пожежа сталася 26 листопада о 13:40.



Приборкали вогонь працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



Ймовірна причина пожежі – замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району загорілася вантажівка DAF XF.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Зазначають, що пожежа сталася 26 листопада о 13:40.Приборкали вогонь працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.Ймовірна причина пожежі – замикання електромережі.

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