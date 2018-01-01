На Волині горів дерев'яний житловий будинок





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Пожежу 26 листопада о 23:20 локалізували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Олика, а о 23:32 її ліквідували.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.



Також у селі Дачне Ківерцівського району виникла пожежа хати пустки, яку цього ж дня о 04:00 ліквідували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



Ймовірна причина пожежі – підпал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Хорлупи Ківерцівського району вогнем зайнявся дерев'яний житловий будинок.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Пожежу 26 листопада о 23:20 локалізували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Олика, а о 23:32 її ліквідували.Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.Також у селі Дачне Ківерцівського району виникла пожежа хати пустки, яку цього ж дня о 04:00 ліквідували працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.Ймовірна причина пожежі – підпал.

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