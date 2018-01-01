Гори сміття та безлад: як «євробляхери» загидили «Устилуг». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
Мешканці міста Устилуг скаржаться на гори сміття та безлад, який залишили по собі «євробляхери» біля самого кордону.
Фото і відео відзняті біля МПП «Устилуг» мешканці міста прислали на електронну пошту Район.Володимир-Волинський.
«І ніхто той ср...ч не поспішає прибирати. Іноземці в'їжджають в Україну і з перших хвилин починають милуватися цими «краєвидами», - пише мешканка Устилуга, яка прислала світлини і відео.
Вчора, 26 листопада, мітингувальники зранку ще перебували біля в'їзду на пункт пропуску ( біля клітки), пізніше почали перекривати рух при в'їзді в місто Устилуг , а згодом – в районі озера Лісного.
Сьогодні, 27 листопада, протестувальники розблокували доїзд до пункту пропуску "Устилуг".
Нагадаємо, з 25 листопада вступили у дію закони 2611-VIII та 2612-VIII (в народі відомі як закони щодо євроблях). З цієї дати вступили в силу нові закони, за якими за ввезення авто на іноземній реєстрації треба сплатити грошову заставу, або ж сплатити всі необхідні митні збори. Саме тому, на кордоні утворилось велике скупчення людей та автівок.
На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» люди того ж дня заблокували рух на митниці і почали вимагати від митників пояснень стосовно автомобілів на єврономерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото і відео відзняті біля МПП «Устилуг» мешканці міста прислали на електронну пошту Район.Володимир-Волинський.
«І ніхто той ср...ч не поспішає прибирати. Іноземці в'їжджають в Україну і з перших хвилин починають милуватися цими «краєвидами», - пише мешканка Устилуга, яка прислала світлини і відео.
Вчора, 26 листопада, мітингувальники зранку ще перебували біля в'їзду на пункт пропуску ( біля клітки), пізніше почали перекривати рух при в'їзді в місто Устилуг , а згодом – в районі озера Лісного.
Сьогодні, 27 листопада, протестувальники розблокували доїзд до пункту пропуску "Устилуг".
Нагадаємо, з 25 листопада вступили у дію закони 2611-VIII та 2612-VIII (в народі відомі як закони щодо євроблях). З цієї дати вступили в силу нові закони, за якими за ввезення авто на іноземній реєстрації треба сплатити грошову заставу, або ж сплатити всі необхідні митні збори. Саме тому, на кордоні утворилось велике скупчення людей та автівок.
На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» люди того ж дня заблокували рух на митниці і почали вимагати від митників пояснень стосовно автомобілів на єврономерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
БИДЛО!!! ЄВРОБИДЛО!!! І вони ще чогось хочуть і говорять про Європу... Та вам в село бикам хвости крутити. довбо..би!
Журналюги. Одне питання нах викладати фото пляшок, ви бачили хто їх там залишив? Ви пройдіться там де не було акції там така сама ситуація. Ви просто *уйню пишите. І як завжди видалите коментар
Останні новини
На Волині горів дерев'яний житловий будинок
Сьогодні, 10:56
Гори сміття та безлад: як «євробляхери» загидили «Устилуг». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
У селі під Луцьком горіла вантажівка
Сьогодні, 10:43
У Луцьку два забудовники просять зменшення пайової участі
Сьогодні, 10:39
Медіа