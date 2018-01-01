Гори сміття та безлад: як «євробляхери» загидили «Устилуг». ФОТО. ВІДЕО





Фото і відео відзняті біля МПП «Устилуг» мешканці міста прислали на електронну пошту



«І ніхто той ср...ч не поспішає прибирати. Іноземці в'їжджають в Україну і з перших хвилин починають милуватися цими «краєвидами», - пише мешканка Устилуга, яка прислала світлини і відео.



Вчора, 26 листопада, мітингувальники зранку ще перебували біля в'їзду на пункт пропуску ( біля клітки), пізніше почали перекривати рух при в'їзді в місто Устилуг , а згодом – в районі озера Лісного.



Сьогодні, 27 листопада,



Нагадаємо, з 25 листопада вступили у дію закони 2611-VIII та 2612-VIII (в народі відомі як закони щодо євроблях). З цієї дати вступили в силу нові закони, за якими за ввезення авто на іноземній реєстрації треба сплатити грошову заставу, або ж сплатити всі необхідні митні збори. Саме тому, на кордоні утворилось велике скупчення людей та автівок.



На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» люди того ж дня заблокували рух на митниці і почали вимагати від митників пояснень стосовно автомобілів на єврономерах.







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