У волинських лісах за день місцеві знайшли два боєприпаси

На Волині рятувальники знешкодили два снаряди часів Другої світової війни.26 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 2 боєприпаси минулої війни.Боєприпаси знайшли волиняни у лісових масивах поблизу сіл Римачі Любомльського та Поліське Старовижівського районів.2 артилерійських снаряди калібру 76 та 122 міліметрів сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.Загалом з початку року на Волині сапери ДСНС вилучили та знищили 766 вибухонебезпечних предметів."Управління ДСНС України у Волинській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", - йдеться у повідомленні.