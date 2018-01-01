вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинських лісах за день місцеві знайшли два боєприпаси

У волинських лісах за день місцеві знайшли два боєприпаси
На Волині рятувальники знешкодили два снаряди часів Другої світової війни.

26 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 2 боєприпаси минулої війни.

Боєприпаси знайшли волиняни у лісових масивах поблизу сіл Римачі Любомльського та Поліське Старовижівського районів.

2 артилерійських снаряди калібру 76 та 122 міліметрів сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.

Загалом з початку року на Волині сапери ДСНС вилучили та знищили 766 вибухонебезпечних предметів.

"Управління ДСНС України у Волинській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: боєприпаси, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада
Сьогодні, 19:00
Справа Зайцевої: від претензій відмовилася ще одна постраждала
Сьогодні, 18:53
У волинських лісах за день місцеві знайшли два боєприпаси
Сьогодні, 18:45
У Рожищі хочуть підняти вартість водопостачання
Сьогодні, 18:31
Зірка з Луцька MONATIK очолив рейтинг найдорожчих співаків країни
Сьогодні, 18:21
Схожі новини
На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової На Волині сапери знищили снаряд часів Другої світової
14 листопад, 16:01
На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси
16 жовтень, 18:35
Міни, гранати і снаряди: що на Волині знаходять у лісі грибники Міни, гранати і снаряди: що на Волині знаходять у лісі грибники
01 жовтень, 10:27
На Волині підірвали півтора десятка снарядів На Волині підірвали півтора десятка снарядів
30 липень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському селі облагородили парк. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Покровський переніс трансляцію свого звіту через ситуацію в Україні
Сьогодні, 19:08
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Справа Зайцевої: від претензій відмовилася ще одна постраждала
Сьогодні, 18:53
 0
У волинських лісах за день місцеві знайшли два боєприпаси
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8