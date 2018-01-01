У волинських лісах за день місцеві знайшли два боєприпаси
Сьогодні, 18:45
На Волині рятувальники знешкодили два снаряди часів Другої світової війни.
26 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 2 боєприпаси минулої війни.
Боєприпаси знайшли волиняни у лісових масивах поблизу сіл Римачі Любомльського та Поліське Старовижівського районів.
2 артилерійських снаряди калібру 76 та 122 міліметрів сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
Загалом з початку року на Волині сапери ДСНС вилучили та знищили 766 вибухонебезпечних предметів.
"Управління ДСНС України у Волинській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", - йдеться у повідомленні.
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26 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 2 боєприпаси минулої війни.
Боєприпаси знайшли волиняни у лісових масивах поблизу сіл Римачі Любомльського та Поліське Старовижівського районів.
2 артилерійських снаряди калібру 76 та 122 міліметрів сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
Загалом з початку року на Волині сапери ДСНС вилучили та знищили 766 вибухонебезпечних предметів.
"Управління ДСНС України у Волинській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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