Активісти заблокували торговий центр у Києві. ФОТО





Про це повідомляють очевидці з місця події, - пише



Як зазначається, біля будівлі перебувають близько 100 людей - всі представники націоналістичної організації "Сокіл".



Перед будівлею складена куча автомобільних шин, також активісти заблокували залізними ланцюгами двері ТРЦ та залишили написи на стеклах та бруківці: "Ганьба колаборантам", "Геть російський бізнес", "Не купуй".



"Будь-хто, хто фінансує чи підтримує тих осіб, які пов’язані з фінансуванням терористичних організацій на кшталт "ЛДНР" чи, в умовах світу, на кшталт "Ісламської держави" - є співучасниками. Ocean Plaza має належати українцям, Ocean Plaza не має належати Аркадію Ротенбергу. Ми приходили сюда кілька місяців тому, ми прийшли сьогодні. Із 9-ї години ранку 28 листопада на території кількох областей України оголошується воєнний стан. Але на території, де він не оголошений, націоналісти візьмуть на себе право акції закладів і безпосередньо переходу до прямої дії з повернення будь-яких об’єктів, які працюють на фінансування РФ", - заявив один з активістів.



За його словами, Україна нарешті має зробити останній крок, щоб українці не фінансували набої, як вбивають їхніх побратимів на Донбасі.



"Аркадій Ротенберг - власник Ocean Plaza - друг Путіна, є власником інших об’єктів, які підтримують окупаційну політику та підтримують агресивні плани РФ. Сьогодні ми вимагаємо викинути Ротенберга з України, завтра, я сподіваюсь, ми викинем Медведчука", - додав чоловік.



Окрім цього націоналісти влаштували символічну акцію: "подарували" Путіну його "долю" - помаранчеву дулю.



Нагадаємо, російський мільярдер Ігор Ротенберг належить до списку осіб, проти яких Міністерство фінансів США впровадило санкції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві націоналісти пікетують торговельно-разважальний центр "Ocean Plaza".Про це повідомляють очевидці з місця події, - пише ТСН Як зазначається, біля будівлі перебувають близько 100 людей - всі представники націоналістичної організації "Сокіл".Перед будівлею складена куча автомобільних шин, також активісти заблокували залізними ланцюгами двері ТРЦ та залишили написи на стеклах та бруківці: "Ганьба колаборантам", "Геть російський бізнес", "Не купуй"."Будь-хто, хто фінансує чи підтримує тих осіб, які пов’язані з фінансуванням терористичних організацій на кшталт "ЛДНР" чи, в умовах світу, на кшталт "Ісламської держави" - є співучасниками. Ocean Plaza має належати українцям, Ocean Plaza не має належати. Ми приходили сюда кілька місяців тому, ми прийшли сьогодні. Із 9-ї години ранку 28 листопада на території кількох областей України оголошується воєнний стан. Але на території, де він не оголошений, націоналісти візьмуть на себе право акції закладів і безпосередньо переходу до прямої дії з повернення будь-яких об’єктів, які працюють на фінансування РФ", - заявив один з активістів.За його словами, Україна нарешті має зробити останній крок, щоб українці не фінансували набої, як вбивають їхніх побратимів на Донбасі."Аркадій Ротенберг - власник Ocean Plaza - друг Путіна, є власником інших об’єктів, які підтримують окупаційну політику та підтримують агресивні плани РФ. Сьогодні ми вимагаємо викинути Ротенберга з України, завтра, я сподіваюсь, ми викинем Медведчука", - додав чоловік.Окрім цього націоналісти влаштували символічну акцію: "подарували" Путіну його "долю" - помаранчеву дулю.Нагадаємо, російський мільярдер Ігор Ротенберг належить до списку осіб, проти яких Міністерство фінансів США впровадило санкції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію