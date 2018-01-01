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Волинські лісівники підгодовують диких тварин. ФОТО

Волинські лісівники підгодовують диких тварин. ФОТО
Працівники Волинського ОУЛМГ підгодовують диких тварин на території лісництв.

Про це повідомили у прес-службі лісівників.

Невід’ємною складовою ведення мисливського господарства є зимова підгодівля лісових мешканців. Своєчасний та дбайливий догляд за фауною в холодний період є визначальним фактором, що впливає на примноження популяції диких тварин.

Тож із настанням холодів у державних лісогосподарських підприємствах збільшили норми викладки кормів, а саме – сіна, зернових, жому, силосу, жолудів та каштанів, кормових віників, буряку. У середньому щороку на біотехнічні заходи, в тому числі заготівлю кормів, державними лісогосподарськими та лісомисливськими підприємствами області витрачається понад 2 млн грн.

Годівниці та солонці заповнюються щодня. До речі, сіль є джерелом мікроелементів та вкрай необхідна в раціоні тварин у холодний період.

Головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГ Василь Сухопор зазначає, що завдяки такий підгодівлі диким тваринам вдається пережити період зимового нестатку корму, підвищується опірність до різноманітних захворювань та відпадає потреба у безконтрольній міграції, що дозволяє таким тваринам, як олень плямистий, олень благородний, кабан та косуля спокійно перезимувати на територіях, що охороняються волинськими лісівниками.

Зимова підгодівля – це аж ніяк не приручення диких тварин, наголошують волинські лісівники, а допомога у найскрутніший період року. Підгодівля не повинна заміняти природну кормову базу або перешкоджати інстинктам звірів. Цей фактор лісівники також враховують.

Єгері щоденно створюють максимально зручні умови для життя та натурального приросту чисельності диких тварин, забезпечуючи там самим збалансований розвиток лісового господарства на Волині.
Волинські лісівники підгодовують диких тварин. ФОТО
Волинські лісівники підгодовують диких тварин. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, годування
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