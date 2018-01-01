Юні волиняни вибороли «золото» на змаганнях із бойового самбо





Жителі села Деревок Любешівського району Іван Пасич та Іван Поремчук, які нині тренуються у спортивному клубі «Воїн», впевнено вибороли «золото» у своїх вагомих категоріях, - пише газета



А загалом збірна з Волині, яку представляли вихованці клубів «Воїн» та «Pride», посіла перше командне місце в номінації «Старші юнаки». Також у волинян – друге командне місце в номінації «Юнаки» та третє - в номінації «Молодші юнаки».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними в Києві відбувалися змагання із бойового самбо, у яких взяли участь 340 учасників з різних куточків нашої держави. Юні волиняни здобули там перемогу.Жителі села Деревок Любешівського районута, які нині тренуються у спортивному клубі «Воїн», впевнено вибороли «золото» у своїх вагомих категоріях, - пише газета Нове життя А загалом збірна з Волині, яку представляли вихованці клубів «Воїн» та «Pride», посіла перше командне місце в номінації «Старші юнаки». Також у волинян – друге командне місце в номінації «Юнаки» та третє - в номінації «Молодші юнаки».

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