Юні волиняни вибороли «золото» на змаганнях із бойового самбо
Сьогодні, 11:38
Цими вихідними в Києві відбувалися змагання із бойового самбо, у яких взяли участь 340 учасників з різних куточків нашої держави. Юні волиняни здобули там перемогу.
Жителі села Деревок Любешівського району Іван Пасич та Іван Поремчук, які нині тренуються у спортивному клубі «Воїн», впевнено вибороли «золото» у своїх вагомих категоріях, - пише газета Нове життя.
А загалом збірна з Волині, яку представляли вихованці клубів «Воїн» та «Pride», посіла перше командне місце в номінації «Старші юнаки». Також у волинян – друге командне місце в номінації «Юнаки» та третє - в номінації «Молодші юнаки».
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Жителі села Деревок Любешівського району Іван Пасич та Іван Поремчук, які нині тренуються у спортивному клубі «Воїн», впевнено вибороли «золото» у своїх вагомих категоріях, - пише газета Нове життя.
А загалом збірна з Волині, яку представляли вихованці клубів «Воїн» та «Pride», посіла перше командне місце в номінації «Старші юнаки». Також у волинян – друге командне місце в номінації «Юнаки» та третє - в номінації «Молодші юнаки».
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