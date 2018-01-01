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Юні волиняни вибороли «золото» на змаганнях із бойового самбо

Юні волиняни вибороли «золото» на змаганнях із бойового самбо
Цими вихідними в Києві відбувалися змагання із бойового самбо, у яких взяли участь 340 учасників з різних куточків нашої держави. Юні волиняни здобули там перемогу.

Жителі села Деревок Любешівського району Іван Пасич та Іван Поремчук, які нині тренуються у спортивному клубі «Воїн», впевнено вибороли «золото» у своїх вагомих категоріях, - пише газета Нове життя.

А загалом збірна з Волині, яку представляли вихованці клубів «Воїн» та «Pride», посіла перше командне місце в номінації «Старші юнаки». Також у волинян – друге командне місце в номінації «Юнаки» та третє - в номінації «Молодші юнаки».


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Теги: золото, самбо
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